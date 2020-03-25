【新冠肺炎】本港累計13名菲籍人士確診　港媽要求外傭放假限與兩友聚會

▲ 菲律賓駐香港總領事館今(25日)於fb帖文，指接獲本港衞生署通知，再多6名菲律賓人對病毒檢測呈陽性。

新冠肺炎疫情未止，本港累計至今已逾410宗個案，當中有13人涉及菲律賓籍人士。菲律賓駐港領事館25(日)於社交網站專頁帖文，指接獲本港衞生署通知，再多6名菲律賓人對病毒檢測呈陽性。

目前有13名菲籍確診患者正於本港公立醫院接受治療，菲律賓駐港總領事館表示會向他們提供援助。

有港媽表示，相信13人當中，有部分是菲傭姐姐，擔心自己外傭周日放假時會一班人聚會，增加感染風險。由於她與外傭關係一直良好，亦曾見過對方的朋友，即時要求外傭姐姐放假時，盡量不要與一班朋友舉生聚會，或出席同鄉的生日派對，以免大家分享食物及唱歌談天時，增飛沫傳染機會，最好只與一至兩位朋友見面，減低交叉感染風險。

該港媽指，很難控制外傭姐姐放假時去甚麼地方，或與甚麼人見面，而家中的菲傭亦指擔心去人流多的地方，答應放假只會相約一名朋友見面。

港媽指，大家都要彼此信任，但外傭向她表示，有朋友的僱主已限制她們放假時留在家中。

根據衞生防護中心資料，近日蘭桂坊樂隊群組中亦有多人屬菲律賓籍人士。

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記者：陳正怡