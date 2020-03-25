【口罩供應】Saving The Mask推可換濾芯重用口罩　足夠學童1個月使用預售價45元

▲ Saving The Mask計劃推出可重用口罩解決方案，預計4月底能推出市面，每日產量可達2萬套。（李彥煒攝）

新型肺炎第二波正來襲，市面口罩供應再次緊張，不少公司設立口罩生產線，希望造福人群，Saving The Mask計劃就推出STEM學生設計的可換濾芯的，可重用口罩，預計在4月底正式推出市場。

Saving The Mask計劃召集人梁偉健表示，有見市面口罩供應緊張，亦有不少一次性的外科口罩遭胡亂丟棄，因此希望鼓勵大眾減少使用一次性口罩，並將珍貴的外科口罩資源留給前線醫護使用。

▲ Saving The Mask計劃推出可重用口罩設計緊貼面型，類似N95口罩，塑膠製成，可用消毒噴霧清潔，更換濾芯便可重用。（湯炳強攝）

Saving The Mask推出的口罩以食用級環保物料製造，口罩可以多次使用，只要使用後用消毒噴霧清潔，再更換濾芯即可重用。Saving The Mask計劃設計師袁思明表示，第一批可重用口罩套裝裡面包含一個口罩，以及60個濾芯，可以足夠學童一個月使用，預售價45元，學校大批訂購可有折扣，約30多元一盒，此後建議零售價為68元。袁補充，目前與內地廠商在東莞生產，預計產量1日可生產2萬套，而未來亦會看市場反應而定，是否增加生產線及產量。

袁補充，由於市面上對口罩有不同標準，本次推出的可重用口罩是針對PM0.3微細顆粒而設計，能隔絕94%以上PM0.3的顆粒，目前正在申請GB 2626-2006認證。「預計4月中就能獲得認證，4月底能推出。」

▲ Saving The Mask計劃推出可重用口罩套裝，裡面包含一個口罩以及60個濾芯，可以足夠學童一個月使用，預售價45元。（李彥煒攝）

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記者：李彥煒