【口罩供應】三層外科口罩每盒30個裝　PubliccareU.K口罩公布全港20間銷售藥房地址

▲ PubliccareU.K口罩公布全港20間銷售藥房地址。

新冠肺炎全球大流行，口罩供應依然緊張。PubliccareU.K口罩最近在香港藥房有售，官方今日在facebook上公布了全港20間銷售藥房的名單，方便市民購買。PubliccareU.K口罩早前也表示，小童口罩也即將在香港面世。

根據官方早前公布的資料，該公司在3月16日在英國註冊，公司號碼是12519015，但口罩的產地是中國。現時在香港銷售的口罩每盒30個，有藥房售價是130元盒。

PubliccareU.K口罩在全港發售的20間藥房名單：

天星藥房 香港仔大道177-179號地下B舖

誠德大藥房有限公司 香港仔成都道26號添喜大廈地下7號舖

信義大藥房有限公司 香港仔湖北街24號地下

英華西藥房 鴨脷州鴨脷洲大街78號A舖

僑豐西藥房有限公司 鴨脷洲海怡廣場西翼1樓111號舖

有成藥行 鴨脷州鴨脷洲邨利滿樓3號舖

僑豐中西藥行 太古城太茂路1號 燕宮閣平台404號舖

宜安大藥房 北角春秧街55-71號宜安大廈

G/F

健安大藥房, 北角春秧街73號

福港中西大藥行 西灣河成安街18號地下G02A舖

金星西藥房有限公司 筲箕灣道232號

天力藥房 筲箕灣東大街118-124號地下C3 - C5舖

潮興大藥房 筲箕灣筲箕灣道166號地下

天力藥房有限公司 筲箕灣東大街118-124號C1舖

亨宜中西藥行有限公司 香港 筲箕灣 愛禮街2號愛蝶灣地下46號舖

福港中西大藥行 筲箕灣愛東商場一樓A,B舖

福港中西大藥行 柴灣興華街興華廣場G07D

福港中西大藥行 柴灣環翠邨環翠商場117-118號舖

東城藥業公司 紅磡必嘉街 103號地鋪

永興大藥房 九龍佐敦道35號廟街236號韶興大廈地下B1舖

福港中西大藥行 荃灣河背街64號地舖

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責任編輯：王俊賢