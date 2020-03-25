【隔離令】部分強制檢疫人士不遵守隔離令　Pacific Coffee：恕不接待戴上監察手帶人士

▲ Pacific Coffee不接待戴上監察手帶的人士。

新冠肺炎疫情蔓延全球，港府上周四（19日）起，要求從外國抵港人士強制檢疫14天，並戴上電子手環作監察。但近日不斷有網民發現，有不少人從外國回港後違反隔離令，剪斷手帶、外出用餐。Pacific Coffee有見及此，表示有部分正接受強制檢疫人士仍不遵守隔離令，為了大眾、客人和員工的安全，Pacific Coffee恕不接待戴上監察手帶的人士。

Pacific Coffee今天（25日）在其facebook專頁發帖，稱留意到疫情持續蔓延底下，有部分正接受強制檢疫人士仍不遵守隔離令。為了大眾、客人和員工的安全，Pacific Coffee恕不接待戴上監察手帶的人士。

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帖文又稱，希望所有隔離人士都可為己為人，耐心地完成14天的隔離期後再盡情享受咖啡吧！如隔離人士在這期間咖啡癮發作的話，亦可足不出戶地用手機於foodpanda點餐。

▲ Pacific Coffee表示，恕不接待戴上監察手帶人士。（相片來源：Pacific Coffee facebook）

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此外，為進一步保障客人，我們已將部份分店之坐位數量減少，讓大家能在一定的距離下安心進食。

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責任編輯：黃存新