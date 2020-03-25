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港鐵新票價3月26日揭盅　點先有得減票價？

社會 15:48 2020/03/25

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

如明日公布的「運輸業名義工資指數」按年跌逾1.7%，則港鐵票價有望下調。（資料圖片）

新冠肺炎重創香港經濟，市民財政負擔大增，而明日（26日）公布的「運輸業名義工資指數」，將決定港鐵票價能否加價。雖然港鐵在上月公布凍結今年車費，但凍結並非無期，如票價檢討後能加價，港鐵亦可再下年重提加價。有政黨則認為，疫情下港鐵理應減價。

「運輸業名義工資指數」明日公布，該指數是港鐵「可加可減機制」的重要一環，對港鐵票價升降有重要影響。機制的方程式如下：

去年12月的綜合消費物價指數按年變動 * 0.5 + 去年12月運輸業名義工資指數按年變動 * 0.5 - 生產力因素 - 特別調減 = 票價調整幅度

計及已知因素後，如明日公布的運輸業名義工資指數按年跌逾1.7%，則港鐵6月起需要減價，反之則有加價空間。具體計算如下：

去年12月的綜合消費物價指數按年變動（2.9%） * 0.5 + 去年12月運輸業名義工資指數按年變動（待公布） * 0.5 - 生產力因素（0） - 特別調減（0.6%） = 票價調整幅度

話雖如此，但由於去年港鐵加價觸及「封頂」機制，有0.3%的票價加幅延至今年計算，所以就算今年票價有調低空間，亦有可能被抵銷。

【齊心抗疫】經民聯倡港鐵下調票價2至3成

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對於港鐵票價，經民聯認為疫情下市民生活困苦，港鐵應減價紓解民困。經民聯又建議，持有港鐵75%股權的政府應特事特辦，利用所收取的港鐵股息作補貼，平抑港鐵票價，在今年年底前向市民提供更大幅度的票價優惠。

記者：陳梓蔚

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