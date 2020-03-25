【疫市求生】TVB廚后三姐食店生意重創晚市0客　掟$10萬私己救急感激伙計自動減薪

提起三姐，最廣為人知相信是在大台午間節目《流行都市》中教煮餸。原名蕭秀香的她，靠做飯盒起家，早就是位廚后。面對今時疫境，她的海鮮酒家亦生意大受影響，但三姐相信天無絕人之路，與一班拚博廿多年的老伙記一同撐過去，共度時艱。

▲ 三師廚藝師承父親，認為家常菜烹調方法要夠自然，別太過雕龍雕鳳。（陳智良攝）

當年沙士時，三姐頂手將軍澳田下灣村的海鮮酒家只有3年，幸好有班熟客支持才撐得過。

沙士是重創，很多人無工開，晚上生意減少，但怎壞也不夠現在的影響嚴重，晚市最差試過零客人，全日只做了650元生意。

▲ 在疫情影響下，晚市生意減少，三姐決定暫停周一至同四的晚市。（陳智良攝）

在伙計鼓勵下，她決定暫停周一至周四的晚市。

這班伙計幾乎大部分跟我廿年，他們跟我說晚市沒生意，回來只大家圍著吃個飯的話，反而覺得不好意思，會浪費餐廳資源。他們更自動提出要減薪或放無薪假，甚至叫我別發花紅，希望大家能共渡時艱。

感激伙計支持 同渡疫境

老套點說句：「你對我好，我對你更好」，三姐絕對是抱著這心態去做老闆。沙士時一班伙計未算得上是出身入死的戰友，她已經大力幫忙，吩咐家中有小朋友的伙計拿公司的飯菜回家，能省就省，盡量維持他們的基本生活費。

就算生意有多差，她亦從沒拖糧欠薪，視伙計們如好姊妹及親人，有甚麼要求也好，如她能做到亦會幫手。

有時要借糧或等錢應急，我絕對支持。曾經有伙計借過7、8萬元我也沒托手踭，他們會眼濕濕地感激我，大家感情很好，雙方是百分百信任。

▲ 三姐對伙計有情有義，蘭姐打工10年，與她情同姊妹，亦會跟新人說老闆是大好人。（陳智良攝）

但面對這場逆境，三姐亦非常擔心。「人工、燈油火蠟、供樓，這些絕不能拖，其實私己錢已拿出來了，該有10萬元，希望不要撐到整副身家也推出去吧。」

憑勇氣重回飲食界

其實三姐細細個就已入行，「老實說，我10歲左右已經在父親的飯堂幫手，眼見他如此辛苦，做囡的怎能不幫輕一下？」因她在家中排行第3，人人稱她做三姐。

可惜父親在她18歲時離世，她沒能力打理店舖，唯有試試去「闖江湖」，做自己喜歡做的事。「當年很喜歡揸車，考牌後就膽粗粗應徵做家庭司機，載老闆兩夫婦去飲茶食飯或戥腳陪打麻雀，輸了老闆出，贏了自己袋，OT又有補水。」

▲ 三姐曾經做過地產、美容甚至家庭司機，全部以「勇」字當頭，但始終最愛是烹飪。（受訪者提供）

不過她認為做司機不長久，為了生計，又轉行做美容、工廠，甚至地產。徘徊於不同行業之間，反而讓三姐領悟到原來一直最喜歡的始終是「食」，於是她決定要返回飲食界。

她曾幫一間公司的工人做飯盒，堅持全用由欄直接來貨的食材，並摒棄碟頭飯，改用父親拿手的小炒做兩三餸飯，選擇夠多，口碑也愈來愈好。

「味道，我不擔保你百分百喜歡，但吃到的絕對是新鮮。 大家對我很有信心，眼見大家喜歡，我就決定由飯盒開始。」

▲ 三姐主持《流行都市》已有兩、三年，與主持們非常稔熟，教煮餸時亦經常與「大王」安德尊互窒，她笑言是真情流露，大王其實心地很好。（網上截圖）

高峰期時日賣過百盒飯，後來在2000年更頂手坑口田下灣村地舖做，日賣飯盒兼做外送，夜就做海鮮小炒，雖然舖頭位置隔涉，依然門庭若市，更為她贏來「飯盒皇后」之稱號。

做飲食是最辛苦，要體力勞動，大汗搭細汗，天氣熱又要開車送貨，但始終是自己喜歡，辛苦就辛苦吧，沒所謂。

縱使現在受疫情影響，食肆關了一間又一間，似乎已成例行公事，但她依然把樂觀態度面對。

現時自己仍捱得住，就先停一停晚市吧，希望行家們生意會好轉，大家同心捱過這場疫市。

▲ 來幫襯的不乏明星名人，玻璃鏡上就貼滿了不少合照，如黎小田、朱咪咪及胡楓等。（陳智良攝）

三姐海鮮酒家

地址︰將軍澳田下灣村34號地下

電話：27013136

營業時間：周一至周日11am－10pm

備註：即日起周一至周四晚市暫停至另行通知

記者︰黃依情

▲ 面對今時疫境，她的海鮮酒家亦生意大受影響，但三姐相信天無絕人之路，與一班拚博廿多年的老伙記一同撐過去，共度時艱。