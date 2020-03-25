【幸福人妻】譚凱琪回味出嫁照片　Zoie踏入人生新階段感激媽媽照顧

▲ 譚凱琪貼出婚禮當日出閣過程的照片。

譚凱琪（Zoie）上星期四（3月19日）在個人社交平台曬出與丈夫莊日宇的中西式婚紗照。因為受新冠肺炎影響，譚凱琪的婚禮低調進行，只邀請少數賓客到場見證。

今日，譚凱琪貼出婚禮當日出閣過程的照片，Zoie回憶起媽媽替她穿上裙褂的時刻，感觸落淚。

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▲ 譚凱琪回看媽媽為自己穿上裙褂的一刻感動落淚。（Instagram圖片）

譚凱琪出嫁感動

譚凱琪在個人Instagram貼出數張婚禮當天的照片，當中有媽媽為她穿裙褂的時刻，Zoie寫道：

翻着當天的照片，看到一幕幕動人的畫面，雙眼又泛著淚光，感動不已。 那天看到媽媽替我穿上裙褂的那刻，看著她眼眶泛紅時，我的淚水就洶湧而來，比她落得還要快。

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▲ 譚凱琪出嫁當天非常幸福。（Instagram圖片）

譚凱琪成為人妻

Zoie難忘媽媽看著自己出嫁時的感動，更因結婚後自己的身份將由女兒變為太太，而有感要更珍惜及感激眼前人：

回想多年來好像沒有好好跟家人說聲謝謝，知道沒有一種愛是理所當然的，不善於表達的我，好多時候都會把感受藏於心底。 就是因為這樣，我更加覺得，愛要及時，關心更需要及時，簡單的一個問候、一個擁抱，只要看到他們臉上的笑容，比起任何東西都來得實在，請珍惜眼前的一切。

除媽媽外，Zoie的照片中亦有一位老奶奶出現，相信也是她摯親的家人，三代同堂的場面實在是非常的幸福與溫馨。

▲ 譚凱琪與莊日宇結束8年愛情長跑成夫婦。（Instagram圖片）

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現年38歲的譚凱琪，與圈外金融才俊莊日宇已相戀8年，戀情一直都非常穩定，二人亦有結婚的準備。

Zoie曾接受TOPick訪問時都大讚老公能幹，當她有問題時，他都能解答，及是可以一起成長與努力的另一半。

至今年2月，Zoie承認莊日宇於外地向她求婚，令她大為感動，決定結束愛情長跑，與男友拉埋天窗。

雖然當時已入紙註冊，但因新冠肺炎事件影響而未定擺酒日期，二人最終於本月19日低調圓婚，並與親朋好友慶祝。