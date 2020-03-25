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【社區播毒】回港人士落機機場廁所更衣　疑隨處掉棄保護衣尿片

健康 16:07 2020/03/25

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

回港人士落機機場廁所更衣，疑隨處掉棄保護衣尿片。相片人士非涉事當事人。

新冠肺炎疫情擴散全球，近日大批港人從世界各地回港，有網民於機場廁所發現，有人將疑似使用過的保護衣棄置在廁格內，有播毒風險。帖文一出，引起網民熱議，並留言批評此舉沒有公德心兼自私。

【社區播毒】不戴口罩男子疑戴防疫手環漫遊尖沙咀　網民目擊海港城外咳嗽吐痰

日前有網民於Facebook群組「香港機場實況討論區」分享照片，指機場E2女廁廁格發現疑似返港人士遺留下來的保護衣，當中甚至有尿片，網民表示「清潔姐姐話廁所無安排個可以棄置依類野既垃圾桶比旅客，經常都有人亂掉」，相中可見，坐廁上的位置擺放了一大堆衣物。

【隔離令】女子疑戴防疫手環黃埔超市出沒買糧食　網民：隔離14日都要買糧食

帖文引起熱議，許多網民批評此行為没有公德心，兼有播毒之嫌，紛紛留言：「自私到垃圾不如」、「點解唔掉出去洗手盤隔離個啲垃圾桶啊？大大個！真係無手尾」、「回港人士依家經常一落地拎乾淨衫換 但唔掉左去」。

機管局：已消毒廁格

機管局回覆傳媒查詢時表示，該廁格已經過清潔及消毒，相中的衣物放入垃圾袋封好處理。

【燒傷危機】酒精搓手液「隱形火」潛在燒傷風險　化學老師實測拆解紙巾燃燒之迷

責任編輯：羅嘉欣

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