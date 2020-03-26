【同心抗疫】殘障人士難購防疫用品不敢出門　輪椅義工組隊趕製逾700布口罩贈同路人

▲ 眼見巿面一罩難求，一群輪椅人士組成縫紉組，製布口罩贈予同路人。他們說：「幫到人自己都開心。」

全城鬧口罩荒，在大家到處排口罩、搶防疫物資之際，有一群輪椅人士早於2月中組成縫紉組，製布口罩贈予同路人。他們說：「幫到人自己都開心。」面對資源短缺，他們便自發生產。

縫紉組的核心成員約8人，其中4位是輪椅人士。之所以會有這個計劃，因自強協會恆常設有輪椅美工師，為輪椅人士提供維修、製車袋、防水雨蓋等配件，故面對是次疫情，協會就嘗試製布口罩。

▲ 過去個多月，義工阿金、少玲、森師傅、麗嫦和倩明（左至右），一同車布口罩助人。（湯炳強攝）

身為會員的阿金和少玲一個住堅尼地城，一個住海怡，而協會位於九龍灣，來回交通時間達3小時。二人仍堅持每周做義工，只為幫助其他「四輪之友」。

不斷改良口罩 精益求精

初期要開會討論物資、製作方法、款式等，讓大家有個概念。但縫紉對義工而言是新鮮事，簡單車條直線還可，其他工序則沒太多認識，由零開始做學徒。阿金說：「技巧易學難精，最難是控制機器，因為都是老爺機。」

一周工作3日，每次6小時，由首星期貨量不足十個，阿金和少玲花個多星期才開始「上手」，現時一日可生產約30個。

義工每人負責一個工序，放鐵線、放橡筋、車線、打摺等，完成後會做品質測試，摺位或左右不對稱、線不直、起角就要重做，品質嚴格把關，合格的話才會徹底消毒再包裝。少玲和阿金坦言縫紉非常費神，每日完工後都十分疲累：「返屋企即刻落床，飯都唔食住。」

另一位義工麗嫦是健全人士，在縫紉廠的紙版部工作多年，熟悉「打版」等工序。她曾與協會義工一同到旺角、深水埗選布料，由街頭行到街尾，行足一日。

差不多每間店都逛過，了解哪間的物料最好才會買。要即場試，看看布料是否氣，又要用水噴，測試是否防水。

▲ 10多年來，麗嫦持續做義工，為輪椅人士縫製背袋、側袋、毯子等。（湯炳強攝）

布口罩款式、物料不斷改良，因應義工們的體驗而修改，現時已發展至第3代，務求達到更佳的防水、透氣度，而且需要切合大部分人的臉型，盡量貼面、不留空隙。

個半月生產700多個

他們的目標為於兩個月內，生產共1200個布口罩，少玲說：「初期都搲晒頭，千二個要做多久？」但大家齊心合力，而外界亦有不少健全人士，得悉她們在製作布口罩之後，主動請纓、拿物料回家縫製，使個多月已有700多個成品，自強協會終可開始分批派發予全港400多個輪椅會員。

看到努力的成果，少玲指相當興奮和開心，因為真的成事了。「能在預期之內做到，分發予有需要的人，好有滿足感。」

▲ 物料太滑、彈性太高都難車，一旦控制不佳就會有瑕疵。（湯炳強攝）

不過布口罩始終與外科口罩有別，他們的包裝內附有一張提示，提醒用家口罩防水、塵、飛沫，但不防病毒，只能作後備用，不可取代外科口罩。同時會有清洗指引、使用時長等建議。阿金說：

在高危地方一定要用外科口罩，平時落街、飲茶、去公園，才可戴布口罩。

疫情嚴重影響生活

由於輪椅人士不便出外，疫情肆虐更需減少外出，購買物資是一大困難。故布口罩的消息，對他們而言是一大喜訊。少玲說：「他們聽到消息已經好興奮、好期待。雖然現時外面的口罩多了，但有好多人都需要，亦不輕易買到。尤其現時口罩好貴，不少朋友收入不多，甚至是綜援人士，哪可能買到百多二百元的一盒口罩？」

▲ 布口罩不斷改良，已發展至「第3代」。義工們現時正在研究「第4代」口罩套，讓常出入醫院等高危地方的人，可把外科口罩放入套內，以延長口罩壽命。（湯炳強攝）

不少殘疾人士因疫情而躲在家中，又不看新聞或網絡消息，物資支援就更加迫切。阿金補充：

外出已是風險，要跟別人一齊排隊購買，別人不歧視你都偷笑了，根本無得爭，也爭不了。

「山窮水盡」的情況，少玲感受最深。試過因屋苑附近的防疫物資全部售罄，少玲在灣仔一間藥房取籌排口罩，100元20個。排了10多分鐘，進店之際，才發現門口有一級，輪椅進不了。惟店內收錢，門外收籌發口罩。

程序上必先要進店付款，才能拿口罩。但人又太多，店員及附近的健全人士都沒有幫忙。「沒人幫到你，因為他根本不想應酬你。我一個人佔3、4個身位，已經阻礙了他的地方，不想要人（店員）難做，那我就走吧。」

本應屬於自己的權利，卻因一小級而受阻，少玲指已習以為常，雖然常常都會難過，但要自我調節心態。

香港有好心人，但不太多，已習慣了別人不會幫忙。感覺當然不舒服啦，但『鬼叫你跛呀』，不過好快沒事，不然沒調節好的話，屈住就會病、會抑鬱。那就多點出來做義工，跟同病相憐的人聊聊天。

▲ 他們指，即使店內有為傷殘人士而準備的小斜坡，店鋪也未必主動拿出來。以港鐵為例，列車與月台中間的空際亦是一大阻礙，少玲試過足足等了20分鐘，才有職員協助。（湯炳強攝）

香港許多餐廳、店鋪門前都有一級樓梯，輪椅無法入內。無障礙設施爭取了20多年，都沒太大進展，相比起花10多分鐘排口罩但買不了，這可能已算是一件小事。少玲微笑道：「後來回想，價錢還是太貴，不太值得。」

殘而不廢 以助人為樂

社會上的支援不算多，幸而不少社福機構捐贈大量防疫物資，自強協會亦會到港九各區派發，好讓輪椅人士應急。這份社區互助的精神，使阿金、少玲能義工都渴望出一分力，趁有能力就為他人付出。

▲ 阿金指，縱使不多，但總有人願意幫助輪椅人士：「做人要懂感恩，別人幫你開了道門，也是幫了你。」（湯炳強攝）

未做義工之前，阿金早在YouTube上了20多條影片，學車布口罩，送給親戚、朋友，至今仍有「接Order」，產量超過30個。除此之外，她偶爾也會教手工班、玩非洲鼓等。

回饋社會，知道自己殘而不廢。因為施比受更有福，助人為快樂之本嘛，幫到人自己都開心。 好多人少少事就會倚賴別人幫忙，但其實自己都做到。若未來這裏停工，有朋友需要我車布口罩，我都會做。

▲ 少玲指輪椅人士對抗疫情最需要的，是物資支援。她感謝不少社福機構上門送口罩、搓手液等物資。（湯炳強攝）

少玲獨居，家中只有她和工人姐姐。來協會做義工，能見朋友又可幫人，十分快樂。「以前怎會懂縫紉？現在學到東西，覺得自己有貢獻，有份成功感。有好多人比自己情況更差，如體力不夠，連坐也坐不了，既然自己有活動能力、有體力，又有時間，就去幫人。」

記者：吳霆俊