【疫市求生】張敬軒高級餐廳逆境變陣　推優惠午餐及無酒精飲品

▲ 張敬軒主理的高級餐廳。

張敬軒向來具生意頭腦，近年進軍飲食業，先後開辦高級餐廳仙后及酒廊餐廳The Crown，而在近日疫情下，加上政府日前擬推出「禁酒令」，軒仔旗下餐廳亦急謀變陣。

張敬軒在去年9月，於灣仔皇后大道東英皇駿景酒店頂樓25 樓，開設高級餐廳The Crown，由張敬軒親自主理的The Crown，是個匯集音樂、佳餚及美酒的豪華俱樂部。

▲ 張敬軒主理的The Crown。（官方圖片）

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The Crown進行一系列防疫清潔

不過，新冠肺炎在香港似有第二波爆發跡象，政府為減低公眾場所人群聚集，考慮修例暫時禁止全港領有酒牌的食肆及酒吧供應或售賣酒精飲品。

The Crown餐廳方面表示，近日已因應疫情，餐廳跟足指引，進行一系列防疫清潔，令客人可以安心光顧。

▲ 以張敬軒專輯而定名的Pink Dahlia。（官方圖片）

取消婚禮舉行

另外，The Crown的三款招牌雞尾酒Pink Dahlia、The Emperor、Elixir，亦會改為不含酒精的mocktail，希望可繼續吸引客人。

此外，因The Crown也有可作婚宴場地，原訂本周末餐廳舉行的婚禮showcase，亦已取消，並預備多作網上推廣，讓客人安在家中也可在網上參觀餐廳的婚禮布置。

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▲ 軒仔另一高級餐廳仙后餐廳。（取自facebook）

張敬軒另一同位於灣仔的高級餐廳仙后餐廳，最近亦推出了全新的午市套餐，定價比之前的午市套餐略低。另外，晚市亦新推了set dinner，讓客人有更多選擇。

記者：黃依情、區家歷