  • 24°C
香港時間 : 2020325日 (三) 17:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市求生】張敬軒高級餐廳逆境變陣　推優惠午餐及無酒精飲品

娛樂 16:31 2020/03/25

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

張敬軒主理的高級餐廳。

張敬軒向來具生意頭腦，近年進軍飲食業，先後開辦高級餐廳仙后及酒廊餐廳The Crown，而在近日疫情下，加上政府日前擬推出「禁酒令」，軒仔旗下餐廳亦急謀變陣。

張敬軒在去年9月，於灣仔皇后大道東英皇駿景酒店頂樓25 樓，開設高級餐廳The Crown，由張敬軒親自主理的The Crown，是個匯集音樂、佳餚及美酒的豪華俱樂部。

張敬軒主理的The Crown。（官方圖片）

【疫境同行】古天樂拍短片為市民疫境打氣　古仔：香港人唔懦弱【有片】

The Crown進行一系列防疫清潔

不過，新冠肺炎在香港似有第二波爆發跡象，政府為減低公眾場所人群聚集，考慮修例暫時禁止全港領有酒牌的食肆及酒吧供應或售賣酒精飲品。

The Crown餐廳方面表示，近日已因應疫情，餐廳跟足指引，進行一系列防疫清潔，令客人可以安心光顧。

以張敬軒專輯而定名的Pink Dahlia。（官方圖片）

取消婚禮舉行

另外，The Crown的三款招牌雞尾酒Pink Dahlia、The Emperor、Elixir，亦會改為不含酒精的mocktail，希望可繼續吸引客人。

此外，因The Crown也有可作婚宴場地，原訂本周末餐廳舉行的婚禮showcase，亦已取消，並預備多作網上推廣，讓客人安在家中也可在網上參觀餐廳的婚禮布置。

【齊心抗疫】蔡卓妍鍾欣潼全副裝備乘機返港　關智斌不介意被獵奇：做好本份

軒仔另一高級餐廳仙后餐廳。（取自facebook）

張敬軒另一同位於灣仔的高級餐廳仙后餐廳，最近亦推出了全新的午市套餐，定價比之前的午市套餐略低。另外，晚市亦新推了set dinner，讓客人有更多選擇。

記者：黃依情、區家歷

相關文章

【法證先鋒IV】譚俊彥西餐廳疫市變陣賣凍肉+外賣 「郭Sir」內心戲騷演技展柔情【有片】
今日 11:53
【法證先鋒IV】譚俊彥西餐廳疫市變陣賣凍肉+外賣 「郭Sir」內心戲騷演技展柔情【有片】
【疫市求生】黃宗澤蠔吧生意急跌8成　Bosco變招餐廳增網上外賣服務
今日 10:28
【疫市求生】黃宗澤蠔吧生意急跌8成　Bosco變招餐廳增網上外賣服務
【齊心抗疫】張衛健疫境發揮互助精神　大帥哥撲口罩贈意大利抗疫
今日 15:54
【齊心抗疫】張衛健疫境發揮互助精神　大帥哥撲口罩贈意大利抗疫
娛樂人物職業 歌手 張敬軒 餐廳 疫情 灣仔

最高瀏覽

【魚生有蟲】魚生內寄生線蟲暴增283倍　袁國勇蔡瀾從不吃三文魚刺身
12:33 2020/03/24
【魚生有蟲】魚生內寄生線蟲暴增283倍　袁國勇蔡瀾從不吃三文魚刺身
【醫生殉職】29歲年輕醫生為抗疫沒法探望父母　穿防護衣連續工作35天過勞亡
16:49 2020/03/24
【醫生殉職】29歲年輕醫生為抗疫沒法探望父母　穿防護衣連續工作35天過勞亡
【樓梯播毒】樓下住戶確診感染新冠肺炎　42歲男子中招疑行同一樓梯感染
今日 10:52
【樓梯播毒】樓下住戶確診感染新冠肺炎　42歲男子中招疑行同一樓梯感染