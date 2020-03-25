76歲退休公務員與鄰居爭執被控　投訴警署內腹瀉不被送院治療

▲ 76歲退休公務員被控威脅摧毀財產罪，案件今（25日）於西九龍裁判法院提堂。（資料圖片）

76歲退休公務員疑與鄰居因噪音問題起爭執，鄰居發現家門前有紙巾及口罩，退休漢涉帶同酒精及火機威脅鄰居，被控威脅摧毀財產罪，案件今（25日）於西九龍裁判法院提堂。辯方於庭上投訴被告被捕後，於警署腹瀉近10次，期間要求警員送院治療，惟沒有被送院，直至律師及家人到場後發現方被送院，惟入院後又被警方催促出院，望法庭記錄在案；裁判官將案押後至5月20日作進一步調查，被告還押候訊。

被告余鐵剛（76歲），報稱退休公務員，被控1項威脅會摧毀或損壞財產。控罪指他於2020年3月22日在屯門龍門居一單位外，無合法辯解而向姓彭的男子，威脅會摧毀或損壞屬於該男子的財產，意圖令他畏懼該威脅會付諸實行。

被告暫時毋須答辯，控方申請押後案件讓警方作進一步調查。辯方投訴指被告被捕後於警署內腹瀉近10次，要求送院治療，惟沒有人將他送院，及至律師及家人到警署後發現，才讓被告入院，惟被告入院後警方又催促他出院，故希望法庭記錄在案。裁判官將案件押後至5月20日再訊，拒絕被告保釋申請，還押候訊。

據悉，被告疑與鄰居因噪音問題起爭執，及後鄰居發現家門前有紙巾及口罩等，對因對被告起疑而向其妻查問，被告其後疑帶同酒精及火機威脅鄰居將其「成家火葬」。

記者：林欣樂