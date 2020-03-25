【新冠肺炎】港府加強入境檢疫　歐美航班試行使用1萬條藍牙版電子手帶

▲ 右一至右三是低功耗藍牙（BLE）定位的電子手環，用作監察接受檢疫人士。（馮漢柱攝）

新冠肺炎肆虐，港府上周起要求所有外地入境者進行家居檢疫，衞生署昨（25日）表示至今發出408封警告信予違反檢疫令人士。資訊科技總監林偉喬表示，政府已用多重方式去監察相關人士，留意到有人士未能啟動相關程式，因已加派人手接聽熱線電話，另為接受檢疫人士新設的電郵和電話短訊途徑尋求協助。

▲ 林偉喬表示，至今已派32000條普通手帶。(馮漢柱攝)

【新冠肺炎】外遊返港5日仍未能啟動程序 機場即日起加強電子手環系統

他又指，稍後將在機場採用流動應用程式配對電子手環，電子手環有定位技術，能有效確定相關人士是否留在家中；相關的手環系統會在從歐美抵港的航班試行，如一切順利將擴展至其他航班。

他續指藍牙手帶存貨有1萬條，包括重用及一次式的手帶。他指，收集重用的電子手環比較困難，惟當局會派員在整個檢疫時間完結後收回已派發的手環及手機予相關人士。

林偉喬表示，至今已派32000條普通手帶，由於數目好大，所派的手帶不會再上門為他們帶上電子手環，強調手帶如配合監察應用程式可作監察相關人士。

至於為何現時才更換所用的手環，他解釋指，由於開始實施措施時，每日到機場人流非常多，如逐一為他們帶上手環及安裝程式所聚集的人會非常多，會有健康風險，而且當時沒有足夠的電子手環予抵港人士。而得知昨日的人流已降至3000多人，有條件可以為機場的人士帶上手環及安裝流動應用程序，並即時派發密碼，不需等待相關短訊。

責任編輯：郭詩詩