【疫市求生】富嘉閣生意急跌6成無裁員 備納米光觸煤消毒推電子現金券自救

▲ 富嘉閣疫市下變招。

因為新冠肺炎的影響，食肆餐廳可以說是重災區，大家都千方百計想方法自救。位於鰂魚涌嘉里中心的富嘉閣，一直主要做辦公室的上班人士生意，經歷新冠肺炎第一波及第二波，生意少了5、6成。

富嘉閣行政總廚李文基說:「我們過往午市平均都約有5萬元生意，疫症剛開始跌至只有2萬多，近日海外學生回流更差，只有1.5至1.8萬生意。」

他說因為富嘉閣的地理位置，晚上一般都較靜，但以前2月份會有保險公司、藥廠等擺春茗，本來接了80圍酒席，現在已全部取消了。

「富嘉閣只是多了少許外賣，有些客人不想去街市買餸，買兩個餸回家開飯也有，但只是多了5%至10%。」同集團隔壁的粥麵館，因主要是吃粥麵為主，外賣就增加了50%，同時管理兩間食肆的李文基，就要調派人手幫忙入袋包裝。

▲ 富嘉閣行政總廚李文基坦言疫情下生意大減。

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▲ 富嘉閣晚市一般較靜，但因為新冠肺炎，令午市人流也少了。（圖片被訪者提供）

富嘉閣加強防疫設備

自救其中一個環節就是搞好清潔。以前如果客人要求才會給大碗清潔碗筷，現在餐廳會主動奉上。另外，又使用了煤氣公司推出的納米光觸煤消毒劑，噴灑餐廳牆及椅子。

「這些噴劑如果接觸了燈光及陽光，只要不用清潔劑抺，就可以有效消滅病毒。」根據媒氣公司網頁的資料顯示，可3個月內有效消滅病毒和細菌達99.9%。

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▲ 富嘉閣使用了煤氣公司推出的納米光觸煤消毒劑，會在門外貼出告示，希望食客放心。（圖片被訪者提供）

推出餐飲電子現金券

此外，又支持煤氣公司的「好氣Fun」計劃，顧客使用50元餐飲電子現金券，費用就由煤氣公司支付。雖然多了手續，但顧客能夠增加消費，也是救食肆的方法。

富嘉閣又計劃與文灼非合作，他的網頁有二、三千會員，如果來吃飯的話，可以有9折優惠。

▲ 煤氣公司「好氣Fun」計劃，推出的50元餐飲電子現金券，顧客消費時可以節省$50。（圖片被訪者提供）

開業了10年的富嘉閣，現暫無裁員的計劃，李文基說只會提早叫員工輪流放年假。「雖然餐廳都在吊命，但我們只會叫part-time員工返少些日數，他們的收入無可避免少了一半。」原本午市有十個、八個兼職員工，現在只A/B Team輪更返3天；原本返5小時，現在只返4小時。

撰文：何小雲