【新冠肺炎】新增24宗確診個案　患者年紀最小只有11歲

▲ 衞生防護中心提醒外遊返港人士，必須接受檢疫14天。

新冠肺炎疫情（新型冠狀病毒COVID-19）持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午公布本港最新疫情，其中多個感染群組確診病例增加，包括蘭桂坊音樂群組及長沙灣昌隆工業大廈的黃竹坑派對，累計410宗病例。

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張竹君指出新增24宗個案包括13男11女，年齡介乎11至57歲，19位曾外遊，其中二人是空中服務員，正追蹤個案的密切接觸者。而確診患者中，包括蘭桂坊音樂群組及長沙灣昌隆工業大廈的黃竹坑派對，其中一名樂隊的音樂人曾到數間酒吧表演。確診的患者中，有兩人沒有病徵，而外遊紀錄中有6位是學生。

張竹君指出沒有病徵的個案會出現，在自己的社群中或者都會出現，如果沒有病徵人士在社區中，會比較難發現以及接受檢測，「機會走過就會受感染」，故此市民要保持社交距離。

她又表示內地感染數字比較低，可以說是全世界最低，而香港的數字也不少，希望大家做好防疫措施。另外張竹君又指昨日在機場派樣本瓶化驗擴大至從英國及美國返港人士，由於最近的確診個案比較多，中心調查患者居住地或有出入，希望公眾了解情況。

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記者：伍瑋瑋、蘇文軒