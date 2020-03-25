【保護愛妻】加入Dirty Team照顧確診患者　仁醫車庫紮營自我隔離︰願為家人無家可歸

▲ 一位美國台裔加入Dirty Team的醫生，在家中車庫搭上帳篷自我隔離。（圖片︰鄭庭文 facebook）

新冠肺炎全球大流行，世界各地的確診數字遞增，前線醫護人員疲於奔命。一名美國台裔醫生在網絡發帖，他曾經接觸新冠肺炎確診患者，擔憂自己感染上新型冠狀病毒，回家會感染到老婆，他選擇多天在外留暫，包括在車庫紮營自我隔離，他希望藉自己經歷，要大眾為己為人留在家中。

於3月22日，美國加州胸腔內科重症專科醫生鄭庭文在Facebook發帖，並標註與妻子在一起，帖文附有3張相片，見他戴上口罩待在室內的露營帳篷內休息，在外駁了電掣及射燈等，旁邊有一架車子。帳篷內裡放了床墊枕頭。加入Dirty Team曾治療新冠肺炎的鄭醫生，正在家中的車庫自我隔離。

Dirty Team醫生自我隔離

鄭庭文醫生指出3月14 日是個大日子，當天他工作的醫院接收了第一位新冠肺炎患者，他在深切治療部為患者插上喉管，他擔心自己會受到感染並帶回家。

為了保護家人，我自願無家可歸，我曾經在車上呆了1個晚上，然後在醫院休息室睡了4晚，到第5天，我的妻子想出一個主意，在我們家的車庫紮營，我開始住在帳篷裡。

▲ 加入Dirty Team的鄭醫生在家中車庫搭上帳篷，展開自我隔離生活，以保護妻子。（圖片︰鄭庭文 facebook）

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呼籲大眾留在家中

他發文的目的是希望大眾為了自己、他人及醫護，盡量留在家中，勿外出增加感染新冠肺炎的風險，而加重了醫護的工作。

無數的醫護人員緊守崗位，正在努力挽救大家的生命。你至少可以做的是留在家裡，希望在接下來的數個星期或幾個月，留在家去幫助我和其他同樣無家可歸的醫護人員，去阻止病毒的傳播。

▲ 帳篷內放有被鋪枕頭。（圖片︰鄭庭文 facebook）

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網民大讚真正英雄

有關帖文被廣泛瘋傳，至今引起3萬名網民關注及轉發分享，網民向前線醫護人員致敬，感謝他們冒著生命危險去付出，亦犧牲跟珍貴家人的相處相刻。留言包括︰「你是真正的英雄」、「我的女兒也站在前線，希望大家一起留在家中」、「你是好醫生、好丈夫」等。

截止3月25日下午，美國現時是繼中國及意大利最多新冠肺炎案例的國家，逾55,000宗確診，當中超過800人死亡。

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責任編輯︰顏紫燕