【港產口罩】港產SPT口罩首批N95口罩出貨 3月27日可開始領取

▲ 港產SPT口罩首批N95口罩出貨 。

新冠肺炎疫情未息，香港口罩仍然供不應求，本地口罩生產工廠國藥科技（Sinopharm Tech）的「香港製造」醫療級別口罩3月17日網上預售，首批N95醫療防護口罩將於3月27日出貨，已經網上預訂的市民可到指定的地方領取。

Sinopharm Tech今日在其Facebook專頁「SPT Mask」上宣布，首批N95醫療防護口罩將於3月27日（星期五）起可以開始取貨‼。公司指，無論訂購了1盒（20個）2盒（20個）或 1盒（50個）2盒（50個），將會在明天（3月26日）至3月31日內陸續收到取貨通知電郵，每位顧客有7天時間可以取貨。

取貨安排：



1. 收到「取貨通知電郵」（電郵樣本如下圖所示）

2.準備「取貨通知電郵」列印本



3.於指定取貨日期內到已選擇（電郵所示）的取貨點取貨



4.向店員出示「取貨通知電郵」列印本

5. 領取及檢查貨品



6.確認後簽署（完成取貨程序）

至於訂購了售價125元盒三層過濾口罩，根據網上預訂的詳情，預計首批出貨日期是4月初。

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責任編輯：王俊賢