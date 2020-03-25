【新冠肺炎】急症室將設立分流檢測站　以減輕隔離病床壓力

▲ 何婉霞指急症室將設立分流檢測站。（馮漢柱攝）

新冠肺炎疫情肆虐，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生交代有關情況。

何婉霞指醫管局會參考在亞洲博覽會及北大嶼山檢測中心的做法，本星期起會陸續在急症室設立分流檢測站以減輕隔離病床壓力，讓病人更快知道檢測結果，採集樣本後會安排病人在等候區等候，亦會在室外的通風地點設立獨立帳篷，亦有參考感染控制的條件，以獨立，單向及座位一米的距離為主，病人在等候期間都需要戴上外科口罩，不可在內進食，如果檢測結果為陽性就需要入院，陰性就可以回家。如進入急症室時有氣促，發燒等病情，便會安排進入隔離病房醫。

如果病人沒有接觸時或旅遊史，病徵相對輕微，輕微的上呼吸道感染，就會派發予樣本瓶予病人。

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何婉霞指相對以往懷疑個案就會收入院，此舉有助減輕隔離病床壓力。

如需要家居隔離的病人在隔離時出現病徵求診，亦會採摘鼻咽後樣本，然後將它安排到等候區，看其樣本是否有陽性結果再安排入院治療，如果陰性結果則會繼續在家居安排檢疫。針對年紀比較大及病徵較嚴重的患者，都會安排入院。

何婉霞有指醫管局一直有改裝普通病房成負壓措施，將會於3底開放約400張病床，亦正與政府洽商更長遠的方案。

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記者：郭家穎