【新冠肺炎】陳冠希發文籲勿歧視中國人　Edison：疫情是全球問題

▲ 陳冠希IG發帖命令人閉嘴,指疫情是全球問題勿借機歧視中國人。

新冠肺炎疫情蔓延全球,早前特朗普公開以「Chinese Virus」形容此病情,近日世界各地不少地方均出現歧視華裔人士的情況。現居於美國的陳冠希就此問題於Instagram上發文直斥:「COVID-19 是全球問題,所以你們應閉嘴及停止種族歧視。」

近年與太太秦舒培與女兒定居美國的陳冠希(Edison),雖然已經離開了娛樂圈一段時間,專心經營其時裝品牌,但其言行仍為眾人所關注,而Edison的「惹火」性格亦未有改變。

▲ 女兒不知不覺已經三歲大。(instagram圖片)

陳冠希於香港時間今日凌晨,在其instagram上載一張寫滿「COVID-19 isn't Chinese」(新冠肺炎並不是中國人」的圖片,並以標記「#washthehate」(洗掉仇恨)為題,寫道:「 COVID-19 IS A GLOBAL PROBLEM / SO STFU AND STOP BEING RACIST / ITS 2020 YALL」。

Edison意即COVID-19(新冠肺炎)是全球問題,所以你們應閉嘴及停止種族歧視,現在已經是2020年了。

【剖白艷照門】阿嬌演阮玲玉感同身受 鍾欣潼11年後剖白:很多感觸【有片】

▲ 陳冠希與太太移居美國數年。(instagram圖片)

帖文下方有甄子丹太太、汪詩詩的讚好,亦有不少人留言支持,讚成不應再傳播仇恨,應以愛去取代,亦有許多網民不贊同全球各地的歧視文化。

不過亦有不少網民到來繼續怒罵,認為陳冠希此番言論是「舔共」行為:「你不要真的沉靜在說唱、嘻哈、金錢裡面了,這個世界或許不是你想的那樣子,你至少應該分清楚,台灣人、香港人和中國人的區別。」

【新冠肺炎】特朗普中國病毒論惹爭議 陳法拉陳松伶憂惹種族歧視

▲ 近年陳冠希專注發展其時裝品牌。(instagram圖片)

其實除了陳冠希,有不少藝人亦曾就新冠肺炎引發的歧視而發聲,包括陳法拉、陳松伶、吳建豪等都曾公開呼籲拒絕種族歧視。