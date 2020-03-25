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【新冠肺炎】陳冠希發文籲勿歧視中國人　Edison：疫情是全球問題

娛樂 17:17 2020/03/25

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

陳冠希IG發帖命令人閉嘴，指疫情是全球問題勿借機歧視中國人。

新冠肺炎疫情蔓延全球，早前特朗普公開以「Chinese Virus」形容此病情，近日世界各地不少地方均出現歧視華裔人士的情況。現居於美國的陳冠希就此問題於Instagram上發文直斥：「COVID-19 是全球問題，所以你們應閉嘴及停止種族歧視。」

近年與太太秦舒培與女兒定居美國的陳冠希（Edison），雖然已經離開了娛樂圈一段時間，專心經營其時裝品牌，但其言行仍為眾人所關注，而Edison的「惹火」性格亦未有改變。

女兒不知不覺已經三歲大。（instagram圖片）

陳冠希於香港時間今日凌晨，在其instagram上載一張寫滿「COVID-19 isn't Chinese」（新冠肺炎並不是中國人」的圖片，並以標記「#washthehate」（洗掉仇恨）為題，寫道：「 COVID-19 IS A GLOBAL PROBLEM / SO STFU AND STOP BEING RACIST / ITS 2020 YALL」。

Edison意即COVID-19（新冠肺炎）是全球問題，所以你們應閉嘴及停止種族歧視，現在已經是2020年了。

【剖白艷照門】阿嬌演阮玲玉感同身受　鍾欣潼11年後剖白：很多感觸【有片】

陳冠希與太太移居美國數年。（instagram圖片）

帖文下方有甄子丹太太、汪詩詩的讚好，亦有不少人留言支持，讚成不應再傳播仇恨，應以愛去取代，亦有許多網民不贊同全球各地的歧視文化。

不過亦有不少網民到來繼續怒罵，認為陳冠希此番言論是「舔共」行為：「你不要真的沉靜在說唱、嘻哈、金錢裡面了，這個世界或許不是你想的那樣子，你至少應該分清楚，台灣人、香港人和中國人的區別。」

【新冠肺炎】特朗普中國病毒論惹爭議　陳法拉陳松伶憂惹種族歧視

近年陳冠希專注發展其時裝品牌。（instagram圖片）

其實除了陳冠希，有不少藝人亦曾就新冠肺炎引發的歧視而發聲，包括陳法拉、陳松伶、吳建豪等都曾公開呼籲拒絕種族歧視。

撰文 : TOPick柴犬出動

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