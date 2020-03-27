【疫情減壓】宅家避疫搞室內親子野餐　營養師建議輕食餐單

▲ 要給宅家孩子一點新活動，家長們就要動動腦筋，或者可以搞個在家的室內野餐，註冊營養師周詠苑提供了一些輕食建議。（iStock圖片）

四月份本是旅遊季節，可是新冠肺炎疫情肆虐全球，不少人的外遊計劃都被迫擱置；雖然留在家的日子也悶透，但大家最好還是減少外出，避免感染。要給宅家孩子一點新活動，家長們就要動動腦筋，或者可以搞個在家野餐，如果家住村屋就好辦得多，在花園或天台便可以了；若家居有露台，就到露台透透氣；若果只有室內空間，也可在家播些輕鬆的音樂，鋪張地墊，在家來個特色野餐。

野餐主食：三文治

餡料建議：罐頭茄汁沙甸魚、吞拿魚

配料選擇：牛油果、粟米粒

「三文治是方便選擇之一，若嫌方包太單調，可選熱狗包、法包等，我喜愛這款比得包，就像一個口袋般，可將餡料盛載?，孩子進食時就不易把餡料掉下。」

「那放甚麼餡料？火腿、芝士？」

▲ 註冊營養師周詠苑表示，罐頭沙甸魚能提供奧米加3脂肪酸，而且可連骨進食，鈣質含量相對其他魚類高。（iStock圖片）

「火腿屬高鈉質且含防腐劑，不建議孩子多吃；想要方便可選罐頭茄汁沙甸魚，它提供奧米加3脂肪酸，而且可連骨進食，鈣質含量相對其他魚類高；番茄味亦吸引孩子進食，毋須再額外添加調味。」

「吞拿魚又如何？」

「吞拿魚也方便呢，罐頭蓋是拉環式的，毋須用上罐頭刀……」我還未說完，就給美琪打斷︰「吞拿魚要配上沙律醬才美味。」

「也可試試牛油果呢！選一個較熟腍的牛油果，切開後可作為醬塗上麵包。另外，可買這款紙盒裝的粟米粒，將粟米粒混入吞拿魚，然後再夾麵包吃。」我建議。

脆口小食：穀物早餐、原味果仁、即食栗子等

「有否適合孩子的脆口小食？」

「穀物早餐是不錯的選擇，不少爸媽誤以為它是經油炸，或因怕熱氣而少選；事實上，它的製作過程中多會添加營養素如維他命、鐵質、鋅質等，除加入鮮奶作為早餐外，以它作為小食亦可。」不過，我提醒她說︰「但不宜選擇加入大量糖份的，包括蔗糖、蜜糖、糖漿等，如喜歡甜味建議可選含乾果的穀物早餐；另外，原味果仁如杏仁、合桃、腰果等、即食栗子、小魚乾以及紫菜等，都是具營養價值的小食選擇。」

▲ 即食紫菜，是具營養價值的小食選擇。（iStock圖片）

甜品：雪糕糯米糍、紅豆雪條

美琪問︰「那麼甜品呢？」

我答︰「雪糕糯米糍、紅豆雪條會含較低脂肪，但你也是想吃甜筒，放假就輕鬆一下吧！」

撰文：周詠苑（註冊營養師）