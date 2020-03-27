【新冠肺炎】憂慮疫情致壓力或惹災難式負面想法　沙士康復者易被新聞或關鍵字勾起當年創傷

▲ 精神科專科麥永接醫生指，大部分人面對突如其來的新型冠狀病毒，會易感焦慮、恐慌、低落，甚至易怒。這些情緒可同時出現，若維持較長時間，有機會引起不同身體反應。

新冠肺炎疫情持續多月，近日亦有「第二波」社區爆發的跡象。面對疫情，不少人都會覺得不安，亦憂慮感染情況。到底哪類人較易受情緒困擾，怎樣的情況才算患病？由精神科專科醫生一一解釋疑團。

精神科專科麥永接醫生指，大部分人面對突如其來的新型冠狀病毒，會易感焦慮、恐慌、低落，甚至易怒。這些情緒可同時出現，若維持較長時間，有機會引起不同身體反應。

▲ 面對疫情，大眾常感無助，而生活圈子細、獨居者則較易情緒低落，更感覺孤獨。（Getty Images）

當精神壓力愈來愈大，可致情緒病如焦慮症、抑鬱症等。負面情緒易出現，情緒病患者復發的機會也會增加。

持續「放負」影響身體要小心

首幾日出現焦慮不安，能隨時間紓緩的話並無不妥，但若要判斷是否有潛在情緒病的風險，麥醫生指可循3個因素判斷：時長、生心理反應、日常生活情況。

首兩三日感焦慮，情況還可，若持續兩星期以上就要小心。另外，假如不單情緒有反應，連生理也受影響，出現大量負面想法，最終影響社交、工作等，就要留意。

情緒病症可反映於身體徵兆上，例如有些人全日不能放鬆、失眠、心跳加速、手震或肌肉繃緊等，甚至不能集中、頭痛或腸胃不適，嚴重影響日常生活。

▲ 停課或Home Office後，不少人都晚睡晚起床。麥醫生提醒，作息時間混亂或影響睡眠健康，增加情緒病出現風險。（Getty Images）

而心理上，多傾向「災難化」的想法，如覺得「像世界末日」、「怕物資被搶光」、「會餓死」等等，也有人會病態搜刮防疫物資、不停留意新聞資訊。「不計成本地買物資，全日留意住消息，有些人不敢外出，低落到甚麼都不想做。」負面情緒無法減退，並愈積愈多，若出現上述情況，應立即向專業人士求助。

老人&長期病患者壓力大

因為疫情，不少專家提倡減少外出和社交接觸，而長時間留在家、久沒與人交流，或成為負面情緒的源頭，特別是長者。「不能外出，也不敢外出，困住自己，有一種像坐監的感覺。上年紀的人不熟悉社交媒體，日日無事做，有機會令低落、孤獨等情緒增加。」

▲ 精神科專科麥永接醫生指，疫情當前易「疑神疑鬼」均正常。但若過分擔憂身體變化、放大病徵，持續思疑患上大病，或經醫生檢查後無大礙，仍對結果存疑、持續焦慮或不適，有機會是疑病症下「選擇性注意」的情況。（黃建輝攝）

平時或會去飲茶、到公園閒逛，但霎時間完全改變生活習慣，照顧者應更加關注他們的情緒。再者，新冠肺炎的高危族群為長者、長期病患者，這同時會是他們的壓力來源。

另一方面，前線醫護、病人照顧者等易出現情緒問題，打工仔擔心飯碗、老闆則因生意、經濟差而憂慮。麥醫生指雙職父母，特別是媽媽，也要小心。

父母會擔心子女，雙職父母要上班之餘，又要同時照顧在家的小朋友，傳統上媽媽更需打點家裏的物資，風險相對會較高。

抗疫畫面勾起沙士創傷

麥醫生曾於沙士兩年半後，做過一項有關沙士康復者精神健康的研究，發現有4分1的康復者患上創傷後遺症。最近疫情爆發後，約2月中，他曾接觸過沙士康復者，他指是次疫情當中，沙士康復者因創傷而引起的連串情緒反應，會較常人嚴重。

同樣是疫症、是冠狀病毒，醫護和傳媒有時也會以沙士作參考，於治療、防控或經濟上都會直接比較，甚至早前長康邨的U型渠設計，再提起淘大等，都會直接刺激到他們的傷口。

新聞畫面或關鍵字 引起回閃

有別於一般焦慮、低落反應，創傷後遺症患者會出現侵入性，重新經歷創傷的情況，如回閃、發惡夢等，情緒極度緊張。他們更會選擇迥避與人接觸、抗拒接收資訊、不想別人提起創傷等，對人、對世界產生負面想法。

創傷後遺症患者常出現的「回閃」，情況像突然回到當年創傷的狀態，想起病房、隔離病床的情形，感受到那刻情緒。簡單如一些關鍵字、電視畫面，或任何於創傷發生當年曾經見過的事物，都有機會引發「回閃」。

如他在病房看過巴士站，就會有回閃，去到醫院又會。面對現時的情況，基本上任何直接有關的事物，如坊間提到的『沙士2.0』字眼，他們緊張、驚慌及傷痛的畫面就可能出現。

▲ 情緒病患者的家人應避免說「唔好諗咁多」、「唔好諗得咁負面」，作用不大。因壓力有機會導致腦部神經傳導物質不平衡，內含生理因素，非情緒病患者可自行控制。（Getty Images）

情緒健康Tips

1.適時放低手機，別太沉溺於新聞資訊。

2.保持冷靜，收到資訊後先分辨真偽，避免錯誤轉發，引起憂慮。

3.嘗試在家運動，如掌上壓、Sit-up等，有需要時可到少人、空曠的地方散散步，或做伸展運動，但要注意人流，做足安全措施。

4.重拾舊日的興趣，做些放鬆、靜態的活動，如畫畫、煮食、聽音樂都可；靜坐、靜觀練習都有助紓緩情緒。

5.即使不能聚會，亦要保持人與人之間的聯繫。透過電話、視像通話保持溝通，留意自己和身邊人的精神健康。

記者：吳霆俊