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【本地遊】周末本地遊香港南極蒲台島　賞十大最美岩石佛手岩

休閒 18:07 2020/03/26

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

蒲台島眺望清澈湛藍的南中國海，海風吹拂舒爽。（攝影：陸明敏）

新冠肺炎疫情持續，不少港人上山避疫。而香港有約260個島嶼，不妨走到隱世島嶼呼吸避開人潮，其中可考慮擁有奇山妙石、有「香港南極」之稱的蒲台島。

蒲台島位處於香港最東南端，可以眺望清澈湛藍的南中國海，因而被稱為香港南極。

開闊的海景令人心曠怡，得到暫時喘息的空間。（攝影：陸明敏）

除了海景，蒲台島的奇岩怪石更有着「香港十大最美岩石」的美譽。島上地質以花崗岩為主，長年受風沙侵蝕，因此生出各種形狀，堪稱絕景。

IGable珊瑚紅人工橋

抵達蒲台碼頭後可見指示牌，一邊指向天后古廟及棺材石，另一邊指向前往佛手岩、靈龜上山、僧人石及126燈塔的郊遊徑，天后古廟路段稍長及徒，記者推薦先走郊遊徑。

途中有一段路以無垠的天空作為背景十分帥氣，是其他郊遊徑少見。（攝影：陸明敏）

簡單一碗餐蛋麵，因配上紫菜而變得鮮甜。（30元）（攝影：陸明敏）

經過坤記士多不妨來一碗島上名物紫菜餐蛋麵及檸檬薏米水。

珊瑚紅人工橋可拍出IGable美照。（攝影：陸明敏）

走過樹林轉眼間便見到無垠的臨海美景。臨海可見人工搭建的珊瑚粉紅色橋，抓好角度就可拍出IGable靚相，堪比大澳情人橋的粉紅色版。

巨型五指佛手逗趣

遠看才看到整個靈龜上山，黑色點是其眼睛。（攝影：陸明敏）

有遊人在僧人石旁扎營作擋風。（攝影：陸明敏）

沿郊遊徑上山，可見不少怪石，先是有如靈龜正在爬上山的巨石，大到一眼沒法見到完整，往上走可見整個龜身，而對面有一微微彎腰的柱狀僧人石。

香港最南端的燈塔，希望可把煩惱帶走。（攝影：陸明敏）

繼續往前走，便可走到香港兩個最南端的海角之一南角咀，這裏有香港最南端的126號燈塔，是全島的頂點，在這裏欣賞的海景是最漂亮的。

巨型佛手岩逗趣，受風沙侵蝕而生出五指。（攝影：陸明敏）

從南角咀返回碼頭的路上，就能看到最令人驚嘆的佛手岩。這塊巨石長年受風雨蠶食而留有縫隙，就像一隻巨大佛手緊貼在崖上，非常有趣。

海邊有被列為法定古蹟的3000多年史前圖騰。（相片：古物古蹟辦事處）

繼續沿山徑走下去到海邊，就會見到有3000多年歷史的史前圖騰摩崖石刻，石刻已被列為香港法定古蹟。

回到起點指示牌，就可往另外一邊前往郊遊徑以外的響螺石、棺材石、天后古廟及被稱鬼屋的巫氏古宅。不過路途較遙遠，有興趣的朋友請預早一點時間前往，就可走畢兩段路線。

 

INFO
路線：蒲台碼頭－坤記士多－僧人石－靈龜上山石－126燈塔－南角咀－佛手岩－摩崖石刻（南氹灣）－蒲台碼頭
全長：約4公里，連吃飯、拍照時間約3.5小時。
補給：碼頭附近有小食店及海鮮酒家，途中沒有補給點。
交通：渡輪班次稀疏，班次及時間請參閱翠華船務網站。單程18元起。
注意：郊遊徑路段沒有遮擋，請自備防曬用品及水；穿着合適行山服裝及運動鞋，有些路段較為陡峭。請帶走隨身垃圾，做到山野無痕。

 

記者：陸明敏
 

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