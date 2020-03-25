【父女情深】徐若瑄借新歌憶亡父　曾花費近千萬救肝硬化爸爸

▲ 徐若瑄新歌《別人的》是送給父親的禮物。（圖片：Sony Music）

正式回歸樂壇的徐若瑄推出全新單曲《別人的》，成績理想，奪下5個音樂流行榜的冠軍，令徐若瑄大感開心之外，這歌更觸及父女情，獲得許多共鳴，於是徐若瑄希望集結更多歌迷們在婚禮上與父母互動的感動時刻，展開婚禮照片及影片大募集，將這些動人的畫面全部放進《別人的》正式版MV中。

對於歌曲受到大眾的喜愛，徐若瑄開心說：「好久沒有第一名了，很高興大家喜歡這首歌，希望這首歌可以陪伴更多的親朋好友。」

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徐若瑄新歌《別人的》是送給亡父的禮物，當中更加入了徐爸爸喜愛的色士風音樂，灌注了對父親濃厚的情感和想念，並以幸福畫面作結，全曲感人至深。

而歌曲的靈感來源，是徐爸爸於女兒婚禮上說了一句：「嫁出去的查某囝，丟別人的啊啦（嫁出去的女兒就是別人的了）」，雖然只是玩笑話，但道盡了為人父母面對女兒出嫁的不捨心情。

▲ 於《別人的》歌詞版MV中，徐若瑄以婚紗造型示人。（圖片：Sony Music）

歌詞版MV一上架，掀起網友熱烈討論，除了讓眾多網友更加思念自己的爸爸，不少歌迷打算在婚禮上播放這首歌，於是徐若瑄突然萌起一個念頭，希望集結更多人在婚禮上和父母互動的感動時刻。

她指：「有多久沒有重新看自己當時的婚禮影片了？想起當時爸媽捨不得的模樣…和我們為愛義無反顧的模樣，讓我們把我們的純粹和勇氣，一起留在《別人的》正式版MV裡好嗎？」

▲ MV當中有不少婚嫁畫面。（圖片：Sony Music）

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而唱片公司目前已經展開《別人的》正式版MV婚禮照片、影片大募集，徐若瑄說：「我想募集大家珍貴的婚禮畫面，有機會可以放進《別人的》MV裡！用這些畫面把愛串起，讓我們跟爸爸媽媽說『我永遠是你的寶貝』，當然也很希望這首歌能成為每個人婚禮上的最佳主題曲！」

雖然徐若瑄的父母從小離異，不過父女間感情一直要好。2009年徐若瑄為救患肝硬化的爸爸，花費近千萬安排父親到中國換肝，可惜之後因感冒引起併發症，徐爸爸不幸於元旦離世。