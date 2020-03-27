【不被遺忘】孤獨死去遺體無人認領　社工堅持每年帶隊沙嶺公墓獻花

▲ 梁梓敦7年來也堅持帶隊到沙嶺公墓獻花，感謝先人生前的付出。

「到底是甚麼原因，一個人死後無人為他認領遺體、辦身後事，以致要葬在沙嶺公墓？」墓地山坡上，豎立著一塊塊石碑，既無姓名，也無相片，只刻有T2016 77、T2016 78、T2016 79等一組組數字，化成逝者的身份。註冊社工、聖公會聖匠堂長者地區中心安寧服務部高級服務經理梁梓敦（Arnold）相信，每位先人對世界必有貢獻。7年來他堅持帶市民到沙嶺公墓獻花，感謝先人生前的貢獻，讓他們不被遺忘。

▲ 沙嶺公墓一塊塊小小的石碑上，沒有姓名，只有一個個編號：先人去世年份及下葬次序。（湛斯雅攝）

只要有人認領 就不會葬在公墓

不論是家人、朋友、同事，只要有一個人來認領遺體，就不必去沙嶺。

沙嶺公墓是香港政府為無人認領遺體而設的墳場，位處文錦渡邊境附近，多年來屬於禁區範圍，外來人士須申請通行證才可進入，至2016年才逐步開放。Arnold說，以前每年約有500、600具遺體被葬在沙嶺公墓，近年漸漸減少至百餘人。2020年首3個月，下葬的遺體逾70具。

▲ 7年前，每年下葬的遺體約有500、600具，石碑下是一副副的棺木。（湯炳強攝）

大學畢業後，Arnold一直在聖公會聖匠堂長者地區中心安寧服務部支援喪親者，並為無親無故的人辦身後事，至今12年。7年前，他首次踏足沙嶺公墓，並帶一群義工前往。

亂葬崗、陰森恐怖是Arnold對沙嶺公墓的第一印象。「有傳聞說，為了節省空間，棺材是『打棟插入地下』，骨頭也被混在一起。」親身到訪後，他發現也不過是一個墳場。

▲ 2020年首3個月，沙嶺公墓棺木段下葬遺體已逾70具。（湛斯雅攝）

公墓分為棺木段及骨灰段兩大區域，並按離世年份劃分。無人認領的遺體連同棺木被送到沙嶺後，先在棺木段土葬7年；每個下葬處均豎立一塊石碑，刻有一組數字，是先人去世年份和下葬次序。若7年內也無親屬認領，遺體最終會被火化，葬在骨灰段；骨灰按去世年份集體安放在同一塊墓碑下，碑上只刻有年份：「一九九八年公墓」、「二零零六年公墓」……

▲ 1981年之後，骨灰段會按年份立墓碑，安放同一年份去世先人的骨灰。（湯炳強攝）

無法生前送別 也想表達一份心意

死後立墓碑能證明一個人曾經存活世上，但有人連這樣卑微存在的證據也沒有，感覺悽涼。

環顧四周，Arnold感到無比震撼，不期然在想甚麼人葬在此，及他們背後的故事。雖然不認識逝者，但他相信每位先人對世界也有貢獻。

無法在生前送別，也想在他們死後表達一份心意，多謝他們在世上的付出。

每次踏足沙嶺公墓，Arnold總抱著感恩的心，為先人獻上鮮花，認為不能兩手空空。7年來，他每年兩次帶市民去沙嶺公墓作公民教育。

▲ 7年來，Arnold也抱著感恩的心，到沙嶺公墓為先人獻花。（湯炳強攝）

為他人找到離世的親人 希望逝者有尊嚴離開

2017年，他收到一通難忘的電話。一名約60歲的女士稱，有家人多年前葬在沙嶺，但自己從未到訪；若將來成團，希望能帶她去。Arnold寫下她的電話號碼，貼在桌上；大半年後，再辦導賞團時，他即致電通知對方。

出發當日，那名女士帶了不少祭品，甫抵達，就詢問骨灰段的位置後，隨即自行前往拜祭。離開墓地時，她握著Arnold的手說：「謝謝你帶我來！」能為她「尋親」、完成心願，Arnold說：「對生者、逝者，也是一份喜悅。」

▲ 早年沙嶺公墓未有按年份劃分區域，1981年前離世的先人，其骨灰均葬在此墓碑下。（湯炳強攝）

12年來，Arnold送別不少無親無故的人。為一名獨居伯伯辦身後事，是他人生第一宗處理的個案，也是他首次接觸遺體、去殮房。他不禁問：

為何一個人出生時一片歡天喜地，離世時身邊卻一個人也沒有？對比很強烈。

凝視著沙嶺公墓的墓碑，Arnold坦言有點失落：「若早些認識對方，對方就不會被送去沙嶺。」即使為獨居人士辦身後事，Arnold也堅持為遺體清潔、穿上壽衣，並舉行告別儀式，希望先人有尊嚴地離開。

▲ Arnold希望教育大眾珍惜眼前人，好好把握時間與身邊重要的人相處。（湯炳強攝）

盼大眾珍惜眼前人

經歷過喪母之痛的Arnold，深切體會到喪親者是如何難過、傷痛。

死亡會隨時發生，不要以為自己還有很多時間。你可能有，但你親人未必有。

接觸過多宗突然死亡的個案，Arnold說：「關係得來不易，會隨時消失，要好好珍惜，別讓遺憾、內疚伴隨一生。」

身為美國認可死亡學院士的他，除了繼續帶團去沙嶺公墓，工餘時仍不忘生死教育的工作。他堅定地說：

會做到天父接走我為止，對我來說，這不是一份工作，而是自己的使命、人生的一個任務。

記者：黃泳欣