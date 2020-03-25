【新冠肺炎】醫管局：將向外地回港的人士派發樣本瓶　助自行採集深喉唾液

▲ 何婉霞醫生今（25日）公布相關個案情況。（馮漢柱攝）

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情未退，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生今（25日）公布相關個案情況。

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何婉霞指過去24小時醫管局向衛生署情報199宗懷疑個案，現時共有469位病人正在留院接受隔離治療，有4名病人不幸世。過去24小時在多4名確診病人康復出院，分別為106、138、177、263號病人，截至今日共有105人康復出院，277人分別在14間公立醫院留醫，其中4位情況危殆為119、192、312、338號病人。兩位病人情況嚴重，包括第195及291號病人，271位病人情況穩定。

而在病床使用方面，公院共使用1010張負壓病床；負壓病房的數目是533間，其使用量分別是53%及71%。

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何婉霞指加強實驗室檢測計劃會針對海外回港，但未出現病徵的人士，會派發樣本瓶中回家自行採集深喉唾液，要求其家人幫忙於另一天交回收集處，醫管局亦有18間普通門診會在星期一至五，早上8時30分到9時30分收集樣本瓶，提醒市民要留意相關時間。

記者：郭家穎