【搞婚禮實錄】憂疫情擺酒變「愉景灣2.0」　準新人壓力爆煲︰朋友警告唔改期RIP

▲ 「愉景灣婚禮」出現集體感染個案後，大批新人偏受壓力急急改期。

在新冠肺炎肆虐下，群眾聚集變得高危，本港繼「邊爐家族」後，3月中再出現「愉景灣婚禮」感染群組，令一眾準新人承受巨大壓力。有5月舉行大婚的準新郎張先生，因擔心婚宴變「愉景灣2.0」希望改期，但下半年及明年檔期爆滿，最擔心是酒樓有執笠之危，所有訂金就化為烏有。

準新郎張先生向TOPick透露，與未婚妻Cathy原定於5月中在酒樓註冊擺酒，已支付大半訂金。但自1月疫情爆發以來，兩人每日忙於處理婚禮不同事宜，姊妹都轉了兩次，「一個白事，一個於1月時怕肺炎推卻」，之後兩人將酒席由30圍縮減至20圍。

初頭計劃分菜上，不設敬酒，以及為賓客準備消毒用品，因再縮減規模就連最低消費額也達不到。

擺酒打包沒意思

有酒樓特設婚宴食物打包服務，張先生沒有考慮，認為沒有意思。本來兩人要順「四大長老」意思照擺酒，但自「愉景灣婚禮」出現集體感染個案後，都提出寧願「撻訂」都要改期，「有人中招，我們要負好大責任。」有朋友更轉發新聞，警告他們「唔改RIP」，令兩人非常氣憤。

一時三刻我們未能盡快另外擇日改期，叫我們『唔改RIP』實在太毒。做朋友是為你解決問題，而非製造問題。

▲ 張先生與Cathy原定5月擺酒，已決定延期擺酒，但一連串更改及錢銀問題令他們備受壓力。（受訪者提供相片）

兩人馬不停蹄聯絡酒樓、律師、攝影、化妝、借衫等一連串單位商討改期及錢銀問題，今年年底、明年的檔期已經爆滿；加上新居的裝修事宜，令兩人承受巨大壓力。

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憂酒樓隨時執笠血本無歸

張先生最擔心酒樓會在疲情下隨時執笠，所有訂金便血本無歸，現時酒樓願意讓他們一年內改期，而攝影方面亦要再安排。

張先生已決定當日只註冊，毋須另擇吉日，最多擺酒變家人食飯，疫情過後可以隨時食，現在只希望註冊前能安撫好家人和未婚妻的情緒。

化妝、影相、酒席全部都是錢，我覺得錢沒有了可以再賺過，但未婚妻不希望我們的積蓄化為烏有，她已充滿負面情緒，我要不斷安慰她。

▲ 許小姐與夫婚夫的沖繩婚禮原定於3月舉行，已改期至11月，希望屆時疲情已過去。（受訪者提供相片）

海外婚攝遙遙無期

另一位原定於3月底前往沖繩舉行海外婚禮的許小姐，與未婚夫已急急改期至11月，機票和酒店已全退款。她指出海外婚禮改期比擺酒簡單，但有朋友原定要到意大利和冰島影婚紗相，看來有一段長時間未能成行，連轉地方都有困難，因疫情可能持續幾個月。

部分化妝師不斷收改期費

她表示，有同為新人的朋友已因白事、去年反修例運動改期兩次至4月底，恐怕又再改期，但遇到不太友善的化妝師施加壓力，催迫新人落實改期日，部分更不斷收取3、4千元改期費。

幸好她們一班新人加入了網上群組，除了交流心得之外 ，更重要是在疫情下互相支持，舒緩一下壓力。許小姐說︰

一個疫情大家的計劃都被打亂，已經好大壓力，希望大家互相體諒。

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記者︰林綺玲