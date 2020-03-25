【新冠肺炎】國泰機師曾到兩酒吧後確診　國泰空姐外遊後中招

▲ 一名國泰機師曾到「Insomnia」酒吧後確診。

本港今日（25日）新增24宗確診個案，累計410宗個案。早前有多宗個案涉及蘭桂坊酒吧，包括6名酒吧樂隊人士（第343宗、第362宗、第367宗、第384宗、第386宗及第387宗），他們曾到蘭桂坊多間酒吧表演；另早前有一名是中環德己立街好利商業大廈地下的「Insomnia」酒吧的女服務員（第360宗）。

【新冠肺炎】蘭桂坊男樂手群組再多6人確診 涉及酒吧服務員

今日也有3宗確診個案涉及空中服務員，包括第392宗一名33歲國泰女空中服務員，衞生防護中心初步調查指患者已經一年沒在飛機執勤，相信染病與飛行工作無關。她於3月20日發病，曾到過巴里島。

此外，第411宗涉及一名國泰男機師，他於2月27日作最後一次飛行工作，3月20日才發燒，中心相信其病情未必與飛行有機，不過曾於3月17日到過蘭桂坊「Insomnia」酒吧，3月18日到過尖沙咀「All Night Long」。另外第395宗涉及一名29歲港龍空姐，她於3月21日發病，曾到過泰國。

▲ 一名國泰機師曾到過尖沙咀諾士佛臺9號地下All Night Long BAR。（梁偉榮攝）

【新冠肺炎】男子病發後照落SOHO蘭桂坊 3日內不斷「轉場」玩盡9處中環場所

▲ 蘭桂坊Insomnia酒吧今天已停業。（林宇翔攝）

至於涉事的「Insomnia」酒吧已經休業清潔，繼早前第360宗「Insomnia」酒吧的一名女服務員確診外，今日再多一名同一酒吧的員工確診（第394宗），個案涉及一名28歲男子，他於3月10日發病。據知是酒吧群組中最早發病的人士，至於會不會是病源，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，未知是不是源頭，他暫時是最早發病的個案，但同時亦有機會因「比人惹」而染病。

記者：郭詩詩