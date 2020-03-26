【心血管健康】牛油VS植物牛油點揀好？　營養師：植物牛油並不會比牛油健康

▲ 牛油VS植物牛油點揀好？

不少人食麵包前都會塗上牛油，但你知道牛油及植物牛油其實都會增加患心血管疾病的風險嗎？當中，牛油含高飽和脂肪，植物牛油含反式脂肪，兩者間，該如何選擇？TOPick找來註冊公共營養師侯啟明及澳洲註冊營養師袁凱琪（Kiki），分析牛油及植物牛油（人造牛油）的製作過程，對比兩者的「邪惡指數」。

註冊公共營養師侯啟明曾接受TOPick訪問時拆解牛油與植物牛油的製作過程：

牛油：

以巴斯德消毒法（Pasteurization）將牛奶或忌廉內有害的細菌和微生物消滅，然後透過不斷攪拌和離心作用，把油脂與水分離的奶製品。牛油本身含高飽和脂肪和膽固醇，油脂比較穩定，一般放置於冰箱內保持堅硬，而在室溫15度便會開始軟化，約32度便變回液體。

植物牛油/人造牛油：

植物牛油是由液態的植物油，透過氫化過程轉變為半固體或固體的人造牛油。人造牛油可耐高溫、不易變質。但氫化過程中，有一部份氫化不完全的不飽和脂肪，會轉變為破壞健康的人造反式脂肪（Trans Fat）。

牛油與植物牛油皆增心血管疾病風險

「Nutrilife營養顧問中心」澳洲註冊營養師袁凱琪（Kiki）接受TOPick訪問時表示，牛油與植物牛油分別含飽和脂肪及反式脂肪，都會增加壞膽固醇，而反式脂肪亦會降低好膽固醇，所以兩者都會同樣增加心血管疾病的風險。

兩者都有機會影響心血管健康，所以兩者都要適量食用。

Kiki指，牛油所含的飽和脂肪，屬動物天然存在的脂肪；植物牛油所含的反式脂肪則屬製作過程時加熱與氫化所產生，所以如植物牛油由加熱製作過程做出，就會含較高反式脂肪。

另外，由於植物牛油是由液體變固體，所以內裏所含的固化劑、添加劑、色素都相對比牛油多。於兩者的卡路量都差不多的情況下，植物牛油並不會比牛油健康。

此前，本港消委會曾測試30款常見牛油的預先包裝牛油、植物牛油等，驗出16款樣本含污染物3-MCPD以及18款含有基因致癌物環氧丙醇。詳情即睇：消委會牛油食品測試報告 11款不含基因致癌物【附安全名單】

健康植物牛油可選澳洲製

不過，Kiki提及澳洲品牌的植物牛油，全部都以冷製方式製做，而並非加熱方式，所以澳洲的植物牛油所含的反式脂肪非常低。

Kiki亦推薦了4款澳洲植物牛油，詳情即睇：【牛油之選】反式脂肪增心血管疾病風險 營養師推薦4款低反式脂肪植物牛油

另外，侯啟明則建議，市民應細閱食物標籤，避免吃以氫化油脂類製成的食物，以及選吃含有較少飽和脂肪及反式脂肪的食物。

牛油少吃可以，（植物牛油）反式脂肪就盡量避免。

記者：楊宛茜