電視明星化身KOL　疫市吸新粉絲增收入

▲ 英國不少名人趁機化身KOL，在網上發放教授健身、音樂等影片，維持曝光率。

新冠肺炎全球肆虐，截至本月24日，英國確診病例突破8000宗，超過400人死亡。當地正實施為期三周的全民居家隔離政策，以降低病毒傳播風險。不少名人趁機化身KOL，在網上發放教授健身、音樂等影片，維持曝光率。如果你不想留在家中「太Hea」，不妨上個家庭教育課程！

英國電視女主持Myleene Klass日前（23日）於YouTube上載片段，片中她與兩名女兒，分別是8歲的Hero、12歲的Ava共同出鏡，並在廚房播放音樂，教授音符知識。「能夠在這段期間教書，我感到非常自豪。」Myleene又提醒：「所有學生不須準備任何樂器上課，因我會度身訂造不一樣的課程。」音樂班的上課時間，為周一及周五早上10時正，周三則是6時30分，將準備搖籃曲予小孩聆聽。

▲ Myleene Klass與兩名女兒共同出鏡，教授音符知識。（YouTube）

與此同時，報道鄉村及環境問題的《Countryfile》節目主持人Chris Packham，亦每天發布英國南部地區New Forest的摘要。他於24日在Twitter上傳影片，講解了屬食肉目鼬科動物──獾的糞便，使全球野生動植物愛好者為之興奮。

▲ Chris Packham發布英國南部地區New Forest的摘要。（Twitter）

另一電視明星Carol Vorderman便推出網上數學計劃「The Maths Factor」，提供免費訂閱服務予目前正停課的小孩，已收到大量新註冊申請。Carol在Twitter上指，其數學學校每周正常收費2英鎊（約18港元），但4至11歲的學童將獲免費，直至學校復課為止，並正上傳大量相關資訊，呼籲用家耐心等候。

▲ Carol Vorderman推出網上數學計劃「The Maths Factor」，提供免費訂閱服務予4至11歲的學童。（The Maths Factor網站）

現年33歲的英國網絡知名健身教練Joe Wicks，亦化身體育老師，在其逾140萬訂閱的YouTube頻道「The Body Coach TV」，推出「P.E with Joe」（與Joe一起上體育課）系列，每天早上9時播放長達半小時的影片，讓小孩在家中一起做運動。

▲ Joe Wicks由健身教練化身體育老師，鼓勵小孩在家中一起做運動。（YouTube）

品牌和流行文化專家Nick Ede表示，名人免費為小孩提供指定課程，有助吸引潛在新粉絲，建立龐大的網上社區。「當疫情過去，一切恢復正常，這些名人便能夠從網上得益，在推廣免費課程的同時，增加與人接觸的渠道，藉此擴大收入來源。」

責任編輯：姚慧儀