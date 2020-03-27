【超市大搜查】反式脂肪增心血管疾病風險　營養師推薦4款低反式脂肪植物牛油

▲ 營養師推薦4款低反式脂肪植物牛油。

牛油與植物牛油，應該怎樣選擇？澳洲註冊營養師袁凱琪（Kiki）表示，兩種牛油其實都會增加患心血管疾病風險，當中牛油含高飽和脂肪，植物牛油含反式脂肪，兩者均需適量食用。不過，假如非要進食牛油，Kiki亦有些健康植物牛油推薦食用：

植物牛油為何含反式脂肪？

植物牛油是由液態的植物油，透過氫化、加熱過程轉變為半固體或固體的人造牛油。但過程中，有一部份氫化不完全的不飽和脂肪，會轉變為破壞健康的反式脂肪（Trans Fat），所以由加熱製作過程做出的植物牛油，會含較高反式脂肪。

【心血管健康】牛油VS植物牛油點揀好？ 營養師：植物牛油並不會比牛油健康

不含反式脂肪的植物牛油？

Kiki表示，澳洲品牌的植物牛油全部都以冷製方式製造，所以澳洲的植物牛油所含的反式脂肪非常低，並推薦了以下4款植物牛油：

花嘜 Flora軟滑植物牛油醬Original Spread （每100克含0.3克）

Tablelands Health Smart Reduced Cholesterol Spread（每100克含0.4克）

Tablelands Olive Oil spread（每100克含0.3克）

Olive Grove Lite（每100克含0.2克）

*零反式脂肪定義：每100克不超過0.3克

此前，消委會亦測試過市面30款牛油、植物牛油，分享數款「0反式脂肪」牛油：

I Can't Believe It's Not Butter！Light Vegetable Oil spread （每100克含0.1克）

花嘜 Flora軟滑植物牛油醬Original Spread （每100克含0.3克）

BenecolLight Spread 35% Vegetable Oil（每100克含0.3克）

記者：楊宛茜