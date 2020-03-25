【燒傷危機】網傳用酒精搓手液後煮飯雙手嚴重燒傷　皮膚科醫生解構潛在危機

▲ 皮膚科醫生解構用酒精搓手液的潛在燒傷危機。

新冠肺炎疫情下，消毒用品成為大眾必備品，而使用時應留意安全。近日網上流傳訊息指，有人搽上酒精搓手液後到廚房開爐煮飯，導致雙手嚴重燒傷。TOPick訪問了皮膚科專科醫生陳厚毅表示，酒精搓手液的易燃性，視乎所含酒精成分多寡，但一般來說，起碼要60至80%酒精搓手液才有消毒效果，因此相對比較易燃。

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網上近日流傳一張照片，相中可見有人雙手嚴重損傷，傷口呈紅、黑色，部分皮膚已破皮。訊息指，有人搽酒精搓手液後去廚房煮飯，一開煤氣爐卻著火，結果雙手被嚴重燒傷。不過從有關照片中，未能得知事發地點是否香港，亦未能確認受傷人士是否如網民所言因酒精搓手液而燒傷。

▲ 近日網上流傳訊息指，有人搽上酒精搓手液後去廚房開爐，導致雙手嚴重燒傷。

皮膚科專科醫生陳厚毅受訪時表示，照片中的傷者手部傷勢嚴重，兩邊都是嚴重燒傷和灼傷，已達第2、3級燒傷，亦可見起水泡。至於甚麼原因造成燒傷，卻很難從照片中判斷。

他指，如果爆炸、火災或酒精搓手液等易燃物品引起的燒傷，通常邊界未必這麼齊整。但假如傷者身穿特別衣著，衣服沒有燃燒，也有可能出現這麼齊整的傷口。

用酒精搓手液後盡量遠離火種

不過，市民使用酒精搓手液的確要小心。陳醫生表示，酒精搓手液屬易燃品，視乎所含酒精百分比，有些成分較少，不會這麼易燃。但一般醫學研究顯示，起碼60至80%酒精搓手液才有消毒效果，相對比較易燃。有些產品如果成分再高些，易燃機會再大些。

至於使用酒精搓手液後，要相隔多久才能接觸明火，陳醫生指一般鼓勵待雙手完全乾涸：

許多時候，用酒精搓手液都會在手掌、手背、手指尖等7個地方，搓20秒已乾透。如果完全乾透，大部分酒精已揮發，易燃機會會減低。一般來說，建議待完全乾透，數十秒後才接觸明火。

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陳醫生續稱，用酒精搓手液後再接近火源，始終也會增加燒傷機會。有時亦有機會出現「走火」情形，導致燒傷。所以用酒精搓手液後，最好盡量遠離火種，減低燒傷情形出現。

以下是安全使用搓手液後的一些建議：

盡量不要接觸傷口，因可能刺激傷口，令皮膚更敏感發炎；

不要立即揉眼，因有可能灼傷眼睛，影響視力；

避免接觸嘴部四周，以免把酒精搓手液吞下肚。

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記者：陳昊淋