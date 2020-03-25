【新冠肺炎】越南停簽新大米出口合約至周六　米商：現儲備足夠市民無需搶米

▲ 越南由今日起至周六，停簽新大米出口合約。（林宇翔攝）

受新冠肺炎疫情影響，本港食米曾於2月被大肆搶購。最近有傳越南政府禁止食米出口，香港米行商會有限公司理事長陳建年指，據其了解越南政府早前確有此決定，但同日已經撤回有關決定，現時當地政府已暫停簽新合約，並正開會商討進一步行動。陳建年又強調，本港食米存量充足，加上可從其他國家入口食米，市民無需擔心、無需搶米。

【新冠肺炎】消息：深水埗警署軍裝女警疑初步確診 無外遊紀錄

【新冠肺炎】國泰機師曾到兩酒吧後確診 國泰空姐外遊後中招

據外媒報道，越南政府昨禁止食米出口，令人憂慮搶米潮再現。陳建年澄清指，據其了解，雖然越南政府早前確有此決定，但現時已經撤回決定，並開會商討進一步行動。

然而，事件再有新發展。據路透社報道，越南總理阮春福已通知有關部門盤點大米供應，並在周六（28日）之前提交有關供應和出口的報告；在報告出爐以前，所有新大米出口合約簽署暫停，而早已簽訂的合約將在報告完成後處理。報道亦提及，一名越南食品官員，曾在禁止食米出口期間表示，越南政府將繼續出口大米。

對於當地公布混亂，陳建年估計，阮春福協調各個部門需時，所以先停止禁令，再禁止簽署新合約，以爭取更多時間了解情況和協調。

陳建年指出，事件一出他已向當地米商了解，據當地米商指，3月日越南米的收成期，而今年的收成正常，供應上並無問題。陳建年推測指，當地政府受疫情影響，所以對糧食儲備比較保守。他又指，香港只佔當地食米出口很小部份，出口食米予香港，並不會對當地造成太大影響，正與香港駐越南的商務專員、和當地米商合作，促請越南政府保持出口。

陳建年強調指，自從2月搶米潮後，本港米商已加大力度採購食米，所以現時存量充足；他又指就算越南暫停出口，港商亦能靈活改變米源，呼籲市民無需擔心和搶米。

據本港工業貿易署資料顯示，越南是本港食米第2大入口來源，去年29.7%的食米是從越南入口。

據《儲備商品條例》下，政府會實施食米管制，以確保食米有穩定的供應，並貯存足夠供市民在一段合理時間內食用的儲備存貨（現為15天），以應付緊急或短期供應不足的情況。

TOPick記者正向工業貿易署了解情況。

記者：陳梓蔚