【新冠肺炎】醫學會：香港疫情或爆第二波　倘失控可致醫療系統崩潰

▲ 醫學會聯同公共醫療醫生協會、 前線醫生聯盟，以及多區區議會代表召開記者會，指出疫情於本港已踏入「第二波」，容易引起新一輪爆發。（車耀開攝）

新冠肺炎全球蔓延，本港過去兩星期的確診個案急劇增長。醫學會聯同公共醫療醫生協會、 前線醫生聯盟，以及多區區議會代表，今（25日）召開記者會，指疫情已踏入「第二波」，容易引起新一輪爆發，建議進一步提升防疫措施，及促請社會及大眾採取果斷措施，阻止病毒傳播。

醫學會會長何仲平指，隨着大批港人由外地返港，有人違返檢疫令，擅自離開處所，增加社區爆發危機。他強調現時本地醫療系統負荷大增，一旦疫情失控，整個系統將會崩潰，早前的抗疫成果亦會功虧一簣。

何仲平認為政府可限制市民減少聚集，例如酒吧聚會、婚宴等，前往掃墓的人亦應避開清明節的人潮。他表示，疫情確實會影響經濟市道低迷，尤其旅行社、酒吧及飲食業首當其衝，不過現時市民保持社交距離十分重要，反問各商戶「到底要錢還是要命」，不過他指現階段談論禁酒令成效是言之過早，要視乎措施落實後情況如何。



他又指，私家醫生早前透過「加強化驗室監察計劃」，將病人樣本提交作化驗，已檢測出33宗確診個案，反映措施具有成效，建議醫生善用計劃，盡早找出患者；又建議本港進一步提升防疫措施，包括所有海外回港人士到酒店接受隔離檢疫14日、及針對外傭休假聚集的情況，作彈性休息日安排，避免集中星期日外出聚集等。

另外，多區區議會代表亦表示支持醫學會，呼籲市民緊守家中抗疫。屯門區議會主席陳樹英表示，為減少聚集，該區區議會現時一星期開會次數不多於兩次，會議中會全程配戴口罩。

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記者：洪芷晴