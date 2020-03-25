  • 23°C
香港時間 : 2020325日 (三) 18:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市求生】星級食店變招求生　老巴剎南海小館等名店推自取外賣套餐

休閒 18:42 2020/03/25

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

老巴剎推優惠外賣餐。

因為新冠肺炎的影響，食肆餐廳可以說是重災區，大家都千方百計想方法自救。著名食店老巴剎大廚Billy Chung推出全新午市﹑晚市及外帶套餐。而且價錢由78元起記。外賣自取9折。

另外，唐人館、南海小館、潮廳星級中菜館，同時推出外賣自取優惠。優惠價由$88起，不只包括午、晚市套餐，還包括盤菜，惠顧套餐追加主餐牌菜式，亦可享外賣自取7折優惠。

責任編輯：王俊彥

相關文章

【疫市求生】黃宗澤蠔吧生意急跌8成　Bosco變招餐廳增網上外賣服務
今日 10:28
【疫市求生】黃宗澤蠔吧生意急跌8成　Bosco變招餐廳增網上外賣服務
【疫市求生】張敬軒高級餐廳逆境變陣　推優惠午餐及無酒精飲品
今日 16:31
【疫市求生】張敬軒高級餐廳逆境變陣　推優惠午餐及無酒精飲品
【法證先鋒IV】譚俊彥西餐廳疫市變陣賣凍肉+外賣 「郭Sir」內心戲騷演技展柔情【有片】
今日 11:53
【法證先鋒IV】譚俊彥西餐廳疫市變陣賣凍肉+外賣 「郭Sir」內心戲騷演技展柔情【有片】
飲食優惠 餐飲 餐廳情報

最高瀏覽

【魚生有蟲】魚生內寄生線蟲暴增283倍　袁國勇蔡瀾從不吃三文魚刺身
12:33 2020/03/24
【魚生有蟲】魚生內寄生線蟲暴增283倍　袁國勇蔡瀾從不吃三文魚刺身
【醫生殉職】29歲年輕醫生為抗疫沒法探望父母　穿防護衣連續工作35天過勞亡
16:49 2020/03/24
【醫生殉職】29歲年輕醫生為抗疫沒法探望父母　穿防護衣連續工作35天過勞亡
【樓梯播毒】樓下住戶確診感染新冠肺炎　42歲男子中招疑行同一樓梯感染
今日 10:52
【樓梯播毒】樓下住戶確診感染新冠肺炎　42歲男子中招疑行同一樓梯感染