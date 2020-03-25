【疫市求生】星級食店變招求生 老巴剎南海小館等名店推自取外賣套餐 休閒 18:42 2020/03/25 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向 ▲ 老巴剎推優惠外賣餐。 因為新冠肺炎的影響，食肆餐廳可以說是重災區，大家都千方百計想方法自救。著名食店老巴剎大廚Billy Chung推出全新午市﹑晚市及外帶套餐。而且價錢由78元起記。外賣自取9折。 另外，唐人館、南海小館、潮廳星級中菜館，同時推出外賣自取優惠。優惠價由$88起，不只包括午、晚市套餐，還包括盤菜，惠顧套餐追加主餐牌菜式，亦可享外賣自取7折優惠。 責任編輯：王俊彥 相關文章 【疫市求生】黃宗澤蠔吧生意急跌8成 Bosco變招餐廳增網上外賣服務 今日 10:28 【疫市求生】黃宗澤蠔吧生意急跌8成 Bosco變招餐廳增網上外賣服務 【疫市求生】張敬軒高級餐廳逆境變陣 推優惠午餐及無酒精飲品 今日 16:31 【疫市求生】張敬軒高級餐廳逆境變陣 推優惠午餐及無酒精飲品 【法證先鋒IV】譚俊彥西餐廳疫市變陣賣凍肉+外賣 「郭Sir」內心戲騷演技展柔情【有片】 今日 11:53 【法證先鋒IV】譚俊彥西餐廳疫市變陣賣凍肉+外賣 「郭Sir」內心戲騷演技展柔情【有片】 飲食優惠 餐飲 餐廳情報