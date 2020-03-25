【疫市求生】星級食店變招求生　老巴剎南海小館等名店推自取外賣套餐

▲ 老巴剎推優惠外賣餐。

因為新冠肺炎的影響，食肆餐廳可以說是重災區，大家都千方百計想方法自救。著名食店老巴剎大廚Billy Chung推出全新午市﹑晚市及外帶套餐。而且價錢由78元起記。外賣自取9折。

另外，唐人館、南海小館、潮廳星級中菜館，同時推出外賣自取優惠。優惠價由$88起，不只包括午、晚市套餐，還包括盤菜，惠顧套餐追加主餐牌菜式，亦可享外賣自取7折優惠。

責任編輯：王俊彥