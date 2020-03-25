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【法證先鋒IV】法證秘書Polly即《開心速遞》李莫仇　張詩欣入行6年感激家人男友支持

娛樂 19:21 2020/03/25

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

《法證先鋒IV》的秘書Polly就是《開心速遞》的李莫仇。

TVB劇《法證先鋒IV》的法證部秘書Polly（張詩欣飾）最近成為網民熱話，原來Polly就是《愛‧回家之開心速遞》的李莫仇。不少網民指斯斯文文的Polly與發姣兼醜化自己的李莫仇差別很大，大讚張詩欣演技出色，成功演繹不同角色。

張詩欣於《法證先鋒IV》演秘書Polly。（《法證先鋒IV》截圖）

有眼利觀眾認出《法證先鋒IV》的秘書Polly是張詩欣，即《開心速遞》的李莫仇，隨即引起網民熱議。部分網民驚嘆化妝品的力量驚人，也有網民大讚張詩欣演技好，能夠分飾各種角色。

張詩欣收入不穩定感激男友默默支持，詳情請睇：https://bit.ly/2WFQuXJ

張詩欣於《開心速遞》演李莫仇令觀眾印象難忘。（受訪者提供）

詩欣參加第27期藝員訓練班後入行，縱然演員的工作量及收入不穩定，但她認為開心比擔心多。

金牌監製梅小青拆解《法證IV》有趣謎團，詳情請睇：https://bit.ly/3alQa4o

張詩欣身材不錯！（張詩欣IG圖片）

她坦言銀行戶口月月清以致沒法儲錢，並感激哥哥及家姐背負起要撐起整個家的重任，「家人從來都只會怕我吃不飽、擔心我的將來，卻不會叫我別去做。」她近年才開始有能力給予父母家用。

張詩欣獲男友支持追演藝夢。（受訪者提供）

除家人支持外，詩欣慶幸獲男朋友的體諒：「多謝他津貼我！如果跟他外出，我可以不用帶上銀包。」

更多《法證先鋒IV》報道請睇：http://bit.ly/2x49hBh

撰文 : TOPick柴犬出動

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