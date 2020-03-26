【新冠肺炎】自私孕婦隱瞞有家人確診　產後染疫連累醫護隔離全院關閉

▲ 馬來西亞一名孕婦入院時隱瞞自己是新冠肺炎患者緊密接觸者，產後更確診。

新冠肺炎肆虐，一眾前線醫護疲於奔命地抗疫。馬來西亞有名自私的孕婦，家人是新冠肺炎確診者，卻向醫護隱瞞自己與確診患者有近距離接觸。她產後染疫，令一眾醫護置身危險中，醫護人員需接受隔離觀察，醫院須關閉兩天進行消毒，連累他人。

據馬來西亞《光華日報》報道，位於馬來西亞雙溪大年的班台醫院（ Pantai Hospital Laguna Merbok ）日前接收了一名30歲的馬來西亞孕婦，她在醫院的篩檢過程中，沒有如實提供訊息，涉刻意隱瞞有家人是新冠肺炎確診者，院方按正常程序接收她，安排一眾醫護人員為她分娩。

隱瞞是緊密接觸者

於3月18日，該名婦女產出現發燒情況，是新冠肺炎的病徵，經醫護進一步詢問，發現她有一名家人曾經參加在吉隆坡大城堡清真寺舉行的伊斯蘭傳教士大集會，並確診感染新冠肺炎。該產婦在新型冠狀病毒呈陽性反應。

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產後發燒確診

該醫院立即應變，該名染疫產婦到過的區域進行即時消毒，開始追蹤相關的接觸者，所有與患者曾有接觸的醫院人員進行隔離，而不幸中的大幸是，醫護人員的檢測結果對新冠肺炎病毒呈陰性，未有中招。

還有，所有住院病者已經接受醫生檢查，證實康復出院後，院方為安全起見，於3月22日至23日關閉醫院2天，至3月24日恢復服務。該確診產婦已轉至在蘇丹娜峇希雅醫院接受治療。

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醫院關閉２天消毒

班台醫院首席執行官張美娟表示，他們的首要任務是繼續照顧社區的健康和安全，尤其是在當前疫情爆發期間。她促請所有病人盡自己的一份責任，遏制新冠肺炎的傳播，保持良好的個人衞生習慣之外，更要在篩查過程中提供完整資訊，保護自己與他人。

截止3月25日，馬來西亞新冠肺炎確診人數近1,800人，當中有19人死亡。

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責任編輯︰王明芳