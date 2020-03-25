協助長子供樓被趕離物業　父母追賣樓得益110萬勝訴

▲ 法庭今日頒下判詞。（資料圖片）

七旬夫婦早年為協助生意遇上問題的長子供樓，出售與幼子同住的物業，惟長子隨後將物業轉贈前妻，後來更與前妻協議賣樓，將父母趕離物業後，獨吞賣樓所得的48萬元。夫婦早年向長子興訟高等法院，要求取回應得之賣樓益，法官今（25日）頒下判詞，裁定夫婦勝訴，長子需向父母賠償約110萬元。

原告夫婦萬集成及何麗利；被告萬宏坤及其前妻謝玉珍。法官於判詞中指，原告夫婦於80年代從內地來港，丈夫早年任職保安員，至今仍有做兼職，而妻子則一直任職洗碗工，兩人早年購入紅磡富恆閣單位供一家四口居住，而單位是以兩人的幼子名義購入。

法官引述案情指，長子於2001年以118萬元購入涉案的馬頭圍道寶怡大廈單位，當時父母亦有資助3萬元。後來長子於2005年向父母表示，因生意遇上問題而未能承擔物業供款，銀行即將收樓，因此他向父母求助，要求父母賣掉富恆閣單位，代為支付寶怡大廈單位的供款。夫婦二人商討後，向長子表明若協助他供樓，則需賣掉富恆閣單位，因此兩老需遷進寶怡單位與長子同住，而夫婦二人亦需擁有部份業權，當時長子承諾沒有問題，亦不會在未得父母同意下賣樓，更稱「整個物業給你們都沒有問題！」

夫婦二人隨後替長子支付了70期供款，直至長子叫停。後來兩名被告於2010年結婚，長子於2011年將單位轉贈前妻作禮物，前妻自此自行承擔供款。至2011年，長子與前妻離婚，長子遂要求兩老遷離有關單位，更表示打算賣樓，兩老阻止不果，長子最終與前妻成功以388萬元售出單位，其中前妻獲分約193萬元，長子則獲分約48萬元。

法官分析指，認為夫婦二人的證供雖然不完美，但說法可信，因此認為長子的確曾承諾父母可擁有寶怡大廈單位的部份業權，但法官認為長子前妻最初的確不知情。法官指父母曾兩度失去居所，兩人均從事草根工作，直至退休時每人收入更不到1萬元，他們失去了儲蓄和退休基金，無疑利益受到損害。

法官續指，長子透過父母幫忙供款而得益，卻漠視父母的業權，獨吞賣樓所得，更曾向家事法庭訛稱他獨力承擔10年來的供款，法官認為他違反誠信，因此裁定他需按供款比例，向父母歸還約110萬元賣樓所得，有關款項由長子與前妻共同承擔。

記者：楊詠渝