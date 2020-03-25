【疫情蔓延】西九文化區工程放緩　故宮博物館追進度已建3層

▲ 西九文化區的工程進度受阻，料4月初才可回到1月的水平。(政府新聞處圖片)

新冠肺炎疫情令本港工程受阻，西九文化區的建築工程項目亦受到衝擊，進度至今仍未回復正常。

西九文化區管理局今日(25日)召開會議，行政總裁栢志高透露疫情對西九文化區的工程影響，主要在建築工人人手及建築材料運輸兩方面，預計需到下月初，整體工程進度方會回復至1月時的水平。他又透露樓高7層的香港故宮文化博物館，目前已興建至第3層。

栢志高指出，由於建築行業普遍在農曆新年假期停工，加上新冠肺炎疫情蔓延，西九文化區的建築項目進度在2月顯著放緩。本月只有部分工程進度回復正常，預計到4月初，整體工程進度方會回復至1月時的水平。然而，有見近期新冠肺炎確診個案再次攀升，可能進一步影響工程進度。

▲ 西九故宮博物館工地。 (西九文化區網頁圖片)

栢志高說︰「最明顯受影響的，是2月內地部分供應鏈暫時關閉，令混凝土等建材未能如期運送到各個建築工地。管理局各建築項目，包括M+、演藝綜合劇場及香港故宮文化博物館等，均受到一定影響。」他透露，管理局現正努力追回工程時間，香港故宮文化博物館工程項目進度在2月及3月受阻，但現時樓高7層的建築，已興建至第3層，主承建商亦正加快進度。

M+項目工程現已進入最後階段，但預計M+項目取得佔用許可證的時間會延遲數星期，管理局仍致力爭取在2020年第二季完結前取得佔用許可證，讓博物館可於9至12個月後開放。

記者：陳梓蔚