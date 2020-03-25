【港產口罩】BFE 99%+PFE 97%+獨立包裝 尚芳成人口罩3月26日預售登記

▲ 尚芳成人口罩3月26日預售登記。

新冠肺炎疫情持續，香港對口罩仍然大有需求。港產品牌Shang 尚芳保健表示，「尚芳成人抗菌口罩」將於3月26日下午2時推出預售，每人會限售3盒。每盒為24個獨立包裝，售價為96元，首輪10,000盒成人口罩將於在4月6和4月14日分階段經由運輸公司寄出或自取點自取。

Shang 尚芳保健表示，預售網站地址將於3月26日在尚芳保健官方facebook公布，有興趣訂購的市民請留意以下注意事項。

登記需知



- 所有貨品運送將使用順豐物流並以運費到付形式運往指定地址或指定地點自取(地點將稍後公佈)



- 購買將按照先到先得形式進行



- 登記一經確認，將不能更改任何登記資料



- 每個電郵將包含一組獨立號碼，請保留該電郵直至完成整個購買流程



- 個別情況下電郵可能會被錯誤送往「垃圾郵件」區，如無法接收確認電郵請先檢查「垃圾郵件」資料夾

口罩規格



- 添加有尚芳中藥抗菌專利成份，有效殺滅高達94～99%細菌病毒(包括甲/乙型流感病毒)



- BFE 99% 細菌過濾效果認證



- PFE 97% 粒子過濾效果認證

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責任編輯：王俊賢