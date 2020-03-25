【新冠肺炎】深水埗警署女警初步確診　隸屬巡邏小隊　3月24日當值期間感不適

警方在Facebook專頁表示，一名駐守深水埗警署的22歲女警員初步確診新冠肺炎。該名警員隸屬巡邏小隊 ，過去14日並沒有外遊記錄。她在昨日（24日）當值期間身體感到不適，並沒有參與任何前線工作，亦沒有與市民接觸。其後，她到政府醫院求醫，經初步測試後對新冠肺炎病毒呈陽性反應。

基於公共衞生考慮，警方即時採取以下措施：

一）在沒有衞生防護中心進一步評估前，與該警員駐守同一小隊的所有警務人員，將不會安排與市民接觸；

二）由2月29日開始，所有在警署工作的警務人員均需配戴口罩，而進出警署人士均要量度體溫，確保衞生安全；

三）警方正與衞生署接觸，安排徹底清潔及消毒相關警署設施，包括報案室和警車；

四）警方會靈活調派人手，確保相關警區提供的緊急服務不受影響；

五）警方已提醒同事減少社交接觸，減低傳染風險，並留意自身健康狀況，如有任何不適，須立即呈報並求醫。

警方表示高度關注事件，將會繼續與衞生署保持緊密聯絡，積極配合署方進行病理學追蹤，包括主動提供該名警員近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

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責任編輯 李志強