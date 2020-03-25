【新冠肺炎】林鄭撰文指目前是考驗港人「疫」境自強時刻　全港市民都是抗疫英雄

▲ 林鄭月娥。（梁偉榮攝）

特首林鄭月娥在社交網站上，以「抗疫兩月 絕不鬆懈」撰文，回顧過去兩個月的抗疫工作，指目前是抗疫的關鍵時刻，也是考驗香港人「疫」境自強的時刻。她又在文中感謝全港市民，包括一直在前線奮戰的全港醫護、政府抗疫人員（包括輔助部隊、退休公務員和義工），以及專家顧問團等，形容「他們每位都是我們的抗疫英雄。我和政府團隊定當緊守崗位，嚴陣以待，沉着應戰」。

林鄭撰文指，由二月中至三月中這段期間，香港疫情整體穩定，從內地輸入的個案幾近絕跡，每日的新增確診個案只有單位數字；若撇除香港居民外地輸入/曾外遊的個案及他們的緊密接觸者，只有零星本地個案，更有12日是零本地個案；反映整體市民有很高的防疫意識，政府防疫措施亦取得一定成效。

▲ 香港累計確診個案。

對於疫情在海外極速擴散，大批香港居民和留學生返回香港。令輸入個案大增，過去 14 天，接近90%（共233宗）確診個案，都有在外地記錄或屬他們的緊密接觸者，單是留學英國的香港居民便達28人。

政府抗疫督導委員會暨指揮中心的專家顧問團指出，急速上升的個案數字固然令人憂慮，但香港早前採取的圍堵策略，相信只要加大力度，並得到市民廣泛支持，香港仍然可以遏制疫情。

林鄭又於文中提到，政府堅持每日透過衞生防護中心和醫管局舉行記者招待會、特首和司局長會見傳媒、特設網頁 coronavirus.gov.hk、衞生防護中心和「添馬台」的Facebook 專頁等，為市民提供最新疫情資訊和澄清謠言。其中「本地情況互動地圖儀表板」自推出以來瀏覽次數已超過1600萬。

▲ 各國累計確診數字。

林鄭又於文中再次衷心感謝一眾醫護、政府抗疫人員（包括輔助部隊、退休公務員和義工）在前線奮戰，以及專家顧問團的四位教授和各大學及創科公司的科研團隊為防控疫情出謀獻策。她同時感謝全港市民，為守護香港而承受生活上種種不便，「他們每位都是我們的抗疫英雄。我和政府團隊定當緊守崗位，嚴陣以待，沉着應戰」。

她說，目前是抗疫的關鍵時刻，也是考驗香港人「疫」境自強的時刻。抗疫是持久戰，過程無疑十分艱辛，長期留在家中、無法正常活動、保持社交距離都並非易事，但現在絕不是鬆懈的時候，否則香港市民過去兩個月的堅持會前功盡廢，後果亦不堪設想，呼籲市民繼續同心抗疫，我深信只要大家團結一致、共同努力、互相扶持，香港一定會迎來抗疫戰的最終勝利。



責任編輯：李淇