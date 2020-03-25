【新冠肺炎】馬道立：18%案件受聆訊延期影響　同意用資訊科技惟要符合法院規則

▲ 終審法院首席法官馬道立指，同意使用資訊科技以應付疫情下法院運作，但強調要符合法院規則和法律。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未見平息，司法機構的審訊日程大受延誤。終審法院首席法官馬道立今日（25日）發表聲明指，自1月底法庭聆訊延期以來有18%案件受到影響，司法機構正急切地探討採取其他方法，例如使用資訊科技提供更多法庭服務，但強調要在法律框架下進行。

聲明指，自1月29日法庭聆訊開始延期（即「一般延期」的開始）以來，各級法院因而受影響的案件數目佔全年案件量接近18%。司法機構原計劃在剛過去的周一（23日）恢復法院内各項正常活動，但因應本港公共衞生情況的進展，司法機構亦須緊急宣布一般延期安排須繼續再維持兩星期，令他們須立即考慮如何處理再次暫停的法庭服務。

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他指，司法機構一直急切地探討採取其他方法，務求在無損法庭使用者、我們的員工及法官的健康和安全的情況下，能提供更多法庭服務，例如，很多法官一直主動進行案件管理工作（如給予適當指示），並以書面方式作出裁定。司法機構正積極考慮以使用不同的科技，例如電話、視像會議或同類視像設備來聽取陳詞，並擴大法庭聆訊範圍（即不限於緊急或必要的事宜）。他大致同意可利用資訊科技來應付目前的情況，但要有充分的後勤配合、在法律框架内進行、符合適用的法院規則及程序，及解決保安問題。

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馬道立表示，向社會各界保證，如一般延期安排必須延長，令法庭事務於更長時間後才能恢復正常運作，司法機構定會全力應對有關情況。司法機構在考慮採取最佳做法時，會顧及公眾、法庭使用者、司法機構的員工和法官的健康和安全。若一般延期安排必須繼續的話，司法機構將竭盡所能，讓法院在切實可行和安全的情況下最大程度地運作。

責任編輯：徐紹軒







