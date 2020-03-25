  • 22°C
香港時間 : 2020325日 (週三) 20:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

政治素人反對區議會討論23條　袁彌明稱後悔曾助選

政治 20:10 2020/03/25

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

張嘉莉（右）競選期間，曾獲袁彌明（中）幫忙助選。（張嘉莉Facebook）

民主派於去年區議會選舉中大勝，雖然手握議會的主導權，但他們近日卻出現內訌事件。灣仔區議會昨日（24日）舉行會議，討論是否將《基本法》23條納入議程，多名政治素人竟意想不到地倒戈投反對票，最終議案被否決收場。人民力量前主席袁彌明得悉事件後點名稱，後悔為素人區議員助選。

事緣，灣仔區議會昨日的會議上，「灣仔起步」、灣仔區議會副主席麥景星提出反對23條立法動議，但最終以4票贊成、8票反對遭否決。投下反對票的除了4名建制派，還有4名民主派議員，分別是梁栢堅、李永財、邱汶珊及張嘉莉。

袁彌明於社交網站發文，直言後悔為張嘉莉助選。（袁彌明Facebook）

袁彌明於社交網站上所針對的，是灣仔區跑馬地選區區議員張嘉莉，指張當選後不出數月，便連同建制派，反對將23條納入區議會議程，而過去曾多次攻擊民主派組織「灣仔起步」，與建制派釀成流會，直言不知所謂。

張嘉莉則在社交網站上解釋做法，指當時討論反對23條立法的動議期間，民政事務專員帶領其他官員離場，令到會議效果欠佳，變相令會議中有關疫情的議程無法討論。她強調，自己是因疫情嚴峻，按區議會功能、地區工作緩急先後，所以才忍痛否決將23條納入議程。她更稱「人在做，天在看，所做每件事對得住良心」。

撰文 : 傅流螢

相關文章

容海恩VS李梓敬　到底邊個實力強？
20:43 2020/03/18
容海恩VS李梓敬　到底邊個實力強？
李梓敬加入公民力量　料容海恩洞悉先機退選
17:22 2020/03/22
李梓敬加入公民力量　料容海恩洞悉先機退選
【辭職羅生門】容海恩丈夫袁彌昌辭政策顧問　葉劉淑儀轟無貢獻：係我炒佢
12:59 2019/08/29
【辭職羅生門】容海恩丈夫袁彌昌辭政策顧問　葉劉淑儀轟無貢獻：係我炒佢
中央要求林鄭任期內完成23條立法？　譚耀宗：無聽過有立法時間表
23:10 2020/03/16
中央要求林鄭任期內完成23條立法？　譚耀宗：無聽過有立法時間表
政治 區議會 區議會選舉 灣仔區 袁彌明

最高瀏覽

【醫生殉職】29歲年輕醫生為抗疫沒法探望父母　穿防護衣連續工作35天過勞亡
16:49 2020/03/24
【醫生殉職】29歲年輕醫生為抗疫沒法探望父母　穿防護衣連續工作35天過勞亡
【魚生有蟲】魚生內寄生線蟲暴增283倍　袁國勇蔡瀾從不吃三文魚刺身
12:33 2020/03/24
【魚生有蟲】魚生內寄生線蟲暴增283倍　袁國勇蔡瀾從不吃三文魚刺身
【樓梯播毒】樓下住戶確診感染新冠肺炎　42歲男子中招疑行同一樓梯感染
今日 10:52
【樓梯播毒】樓下住戶確診感染新冠肺炎　42歲男子中招疑行同一樓梯感染