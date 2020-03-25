政治素人反對區議會討論23條　袁彌明稱後悔曾助選

▲ 張嘉莉（右）競選期間，曾獲袁彌明（中）幫忙助選。（張嘉莉Facebook）

民主派於去年區議會選舉中大勝，雖然手握議會的主導權，但他們近日卻出現內訌事件。灣仔區議會昨日（24日）舉行會議，討論是否將《基本法》23條納入議程，多名政治素人竟意想不到地倒戈投反對票，最終議案被否決收場。人民力量前主席袁彌明得悉事件後點名稱，後悔為素人區議員助選。

事緣，灣仔區議會昨日的會議上，「灣仔起步」、灣仔區議會副主席麥景星提出反對23條立法動議，但最終以4票贊成、8票反對遭否決。投下反對票的除了4名建制派，還有4名民主派議員，分別是梁栢堅、李永財、邱汶珊及張嘉莉。

▲ 袁彌明於社交網站發文，直言後悔為張嘉莉助選。（袁彌明Facebook）

袁彌明於社交網站上所針對的，是灣仔區跑馬地選區區議員張嘉莉，指張當選後不出數月，便連同建制派，反對將23條納入區議會議程，而過去曾多次攻擊民主派組織「灣仔起步」，與建制派釀成流會，直言不知所謂。

張嘉莉則在社交網站上解釋做法，指當時討論反對23條立法的動議期間，民政事務專員帶領其他官員離場，令到會議效果欠佳，變相令會議中有關疫情的議程無法討論。她強調，自己是因疫情嚴峻，按區議會功能、地區工作緩急先後，所以才忍痛否決將23條納入議程。她更稱「人在做，天在看，所做每件事對得住良心」。