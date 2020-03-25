【新冠肺炎】運輸署加強網上預約服務　應付牌照申請需求

▲ 運輸署表示，現時網上預約辦理續領牌照的名額，已由1000個增至4000個，預約期由2星期增至10周。（資料圖片）

運輸署表示，現時仍維持處理已預約續領正式駕駛執照／車輛牌照或申領國際駕駛許可證的申請，以及市民經投遞箱、郵寄或網上遞交的各類牌照申請，但市民反映申請時間較平時長，故加強服務。

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運輸署指，現時市民透過網上預約系統，除可預約辦理續領正式駕駛執照／車輛牌照及申領國際駕駛許可證申請外，亦可預約辦理車輛過戶申請，因應需求，網上預約名額已由原先每日1000個，增至現時至4月底每日4500個，而可預約的日期則由以往的兩星期延長至10星期，方便市民早作安排。



人手安排方面，運輸署指，由於處理經投遞箱、郵寄和網上遞交牌照申請的工序，相比透過櫃位處理即時申請的形式，涉及額外步驟，因此所需的處理時間亦較長。牌照事務處除了全體人員投入工作外，亦已從署內其他部門借調人手及增聘編外人員協助，務求應付及加快處理已接收的牌證申請。

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運輸署續指，牌照事務處一般會按照牌照申請收件日期的先後次序處理申請，但亦會盡量優先處理已到期或即將到期的牌證續領申請。假如申請人的車輛牌照即將到期或有其他特別原因需要提早續期，可在遞交申請時在信封上註明有關車輛的車牌號碼及車輛牌照到期日或原因，並在申請表上留下聯絡電話，以便牌照事務處職員更快識別及跟進較緊急的申請。

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運輸署呼籲，為免不必要的延誤，市民應盡量在牌照到期日前兩至三星期投遞申請。此外，市民遞交牌照申請時，應確保已填妥相關申請表，並附上所有所需文件及填上正確金額的支票，以便牌照事務處從速處理。

責任編輯：徐紹軒