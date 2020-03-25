柴灣環翠邨發生雙屍命案　死者夫婦疑金錢問題尋死

▲ 柴灣環翠邨怡翠樓發生雙屍命案，夫婦疑金戔問題燒炭自殺亡。

柴灣環翠邨怡翠樓發生雙屍命案，今日（25日）傍晚6時許，警方接報懷疑上址6樓一個單位有人自殺，警員到場進入單位，發現1男1女在單位內昏迷，經檢查後，證實死亡，毋須送院。

消息指，男女死者為夫婦關係，有人疑因金錢問題尋死，認為事件無可疑。

據悉，警方接獲一名女子報案，收到兄長一個疑尋死短訊，回電一直未有人接，覺得有可疑，於是報警求助。警方抵達環翠邨佁翠樓6樓單位，發現大門反鎖，在打開門後發現門邊及窗邊有膠紙密封，屋內檢獲一個炭爐，懷疑燒炭自殺，2人在單位內證實死亡。

警方仍在單位調查，稍後安排仵工將２人遺體舁送殮房，由法醫檢驗確定死因。

防止自殺求助熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會 / 2389 2222 / touch@sbhk.org.hk / 24小時 / 廣東話

撒瑪利亞會24小時多語服務 / 2896 0000 / jo@samaritans.org.hk / 24小時 / 廣東話

生命熱線 / 2382 0000 / admin@sps.org.hk / 24小時 / 廣東話

向晴熱線 / 18288 / fcsc@cfcsc.org.hk / 24小時 / 廣東話

利民會「即時通」熱線 35122626 (24小時真人接聽)

東 華三院芷若園 / 18281 / ceasecrisis@tungwahcsd.org / 24小時/ 廣東話﹑英語及普通話

協青社青少年服務熱線 / 90881023 / yoenquiry@yo.org.hk / 24小時 / 廣東話

社會福利署熱線 / 2343 2255 / swdenq@swd.gov.hk / 一至五：09:00時至17:00﹑六：09:00-12:00﹑其餘時段：可選擇按「0」 字，將電話轉駁到東華三院熱線及外展服務隊，與當值社工聯絡）

醫管局精神健康專線 / 2466 7350 / - / 24小時 / 廣東話

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資料來源：本報綜合各機構網頁資料

記者：黃傑偉、廖傑堯