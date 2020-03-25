【新冠肺炎】林鄭視察西貢戶外康樂中心　20個組合屋檢疫單位已落成4月啟用

▲ 特首林鄭月娥（右三）到西貢戶外康樂中心視察組裝檢疫單位的建設進度。（政府新聞處圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港檢疫中心位置持續緊張，政府於多個設施中以組裝合成建築法興建組合屋，短期內加裝大量檢疫單位。行政長官林鄭月娥今日（25日）探訪西貢戶外康樂中心暫住設施，視察住宿設備和加建中的檢疫單位，並為管理設施的政府人員及義工打氣。

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她視察利用中心內足球場增建作檢疫用途的臨時單位，項目採用組裝合成建築法進行，現時20個組合屋單位已落成，其餘興建中的單位約有70多個，預計有關硬件配置工作可於4月內完成。除了西貢戶外康樂中心外，柴灣鯉魚門公園度假村、元朗八鄉的少年警訊永久活動中心和位於竹篙灣的政府土地亦正透過組裝合成建築方法增建合共至少約1000個單位的檢疫設施，約在3至7月份分階段完成及投入使用。

▲ 臨時單位採用組裝合成建築法興建，現時20個組合屋單位已落成，其餘興建中的單位約有70多個，預計有關硬件配置工作可於4月內完成。（政府新聞處圖片）

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林鄭月娥在發展局局長黃偉綸、建築署署長林余家慧及康文署副署長（康樂事務）李碧茜陪同下，與負責暫住設施日常運作的康文署同事見面，聽取他們介紹為檢疫人士提供的服務，包括安排簡介會、分配房間、派發物資和處理膳食等；亦與來自海關的義工隊交談，了解他們如何協助管理設施，並對他們表達感謝。

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責任編輯：徐紹軒

