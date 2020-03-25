【新冠肺炎】首日兩班機接回281滯鄂港人　聶德權：下批包機未有定案

▲ 首日兩班包機接回281滯留湖北港人，聶德權（圖左）指會否有下批包機，尚未有定案。（陳靜儀攝）

第二批接回湖北港人的包機今日返港，政制及內地事務局局長聶德權指，今日（25日）兩架包機共接載了281港人，另外有4人需留在湖北，當中1人表示不願乘包機回港，3人未能通過體溫檢測。

281人當中，有121人來自咸寧市、76人在黃石市，41人在孝感市。在年齡方面，16歲以下的有74位，當中有13位為3歲以下、另外60歲以上的有13位、3位有特別病患、1位為DSE考生。

入境事務處處長曾國衞形容今次行動順利，準時出發和抵港。

▲ 滯留湖北的港人，回港後無需配帶電子手帶。（陳靜儀攝）

被問及是次回港的人士只需家居檢測，政府會否向他們提供檢疫測試。聶德權回應指，該批港人需要進行家居檢疫，有關做法經過公共衞生專家的風險評估。他補充指，武漢市以外的疫情已經大幅緩和，交通亦陸續回復正常，認為有關檢疫方法合適。

另外，聶德權指香港現時的確診個案以輸入為主，其來源主要為歐美回港人士，所以有關做法是因應全球疫情發展，按風險評估進行。他又指，是次返港的人士，過去兩個月都受嚴密的小區封閉式管理，本身已經過隔離程序。

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被問及會否「求安心」，為湖北回港人士進行病毒化驗檢測，聶德權指，雖然採集樣本不難，但本港化驗所每日能檢測的人數有限制，要妥善運用，按風險評估。至於會否有下一批包機前往湖北，則未有定案，有待商討。

記者：陳梓蔚