【程鼎一專訪】旅發局取消6月國際龍舟賽　程鼎一感可惜：疫情挑戰工作計劃

▲ 旅發局總幹事程鼎一形容，疫情對今年工作計劃帶來大挑戰，難料本港旅遊業復甦之期。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情全球肆虐，多個國際大型盛事均告取消或延期，旅發局最新決定取消今年6月的國際龍舟邀請賽，總幹事程鼎一坦言感到可惜。他形容，疫情對旅發局今年工作計劃帶來大挑戰，難料本港旅遊業復甦之期，但相信疫後商務旅客最快重回香港，仍有信心10月如期舉辦國際七人欖球賽、美酒佳餚巡禮等多項大型活動。

旅發局每年6月均舉行一連三日的「香港國際龍舟邀請賽」及「國際龍舟嘉年華」，吸引數以萬計的本地及海外人士參與，惟今年再度取消。程鼎一昨日（25日）接受TOPick專訪時表示，因應本港近日確診新冠肺炎的個案增加，以及全球疫情仍未緩和，局方決定今年不舉辦有關活動，坦言對此感到可惜。

▲ 程鼎一指，旅發局決定今年不舉辦「香港國際龍舟邀請賽」及「國際龍舟嘉年華」。（經濟日報資料圖片）

他解釋，龍舟是全球近年很熱門的運動，有關賽事會邀請不同海外隊伍來港參賽，對方亦需要時間準備，惟按目前疫情來看，並不適合如期舉辦活動，因此決定取消。

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料5月商務展覽 仍難舉行

程鼎一亦透露，疫情影響航運及商業來往，多個國家及地區均收緊入境措施，料4、5月本港的一些商務展覽也難以如期進行。

旅發局去年6月因本港發生反修例示威衝突，決定取消國際龍舟賽事，換言之，該項活動將連續兩年未能舉辦。程鼎一坦言，由於疫情緩和或消退時間存在不確定性，對旅發局今年的工作帶來很大挑戰，已不能單純透過以往恒之有效的策略或模式，為香港進行推廣，不論是廣告宣傳、大型活動、業界支援、社區參與等的配合，以至運作上都需要作出不少調整。

新冠肺炎疫情持續爆發，本港及多國相繼收緊入境措施防疫。程鼎一說，上周每日平均僅1,000人次旅客訪港，

大部分人都是有特別事情才來，譬如探親、與家人團聚等，純觀光旅遊的旅客幾乎絕無僅有。

預期商務客 最快重回本港

他稱，疫情已演變成全球問題，加上環球經濟處於疲弱狀態，對前景的能見度仍然低迷，難以預測本港旅遊業何時可完全復甦，但料疫情過後，商務旅客會最快重回香港，短途市場旅客亦會回復得較快，惟整體旅客量難以出現「報復式反彈」，故會在本地推出活動，鼓勵本地消費。

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▲ 程鼎一指，現時來港純觀光旅遊的旅客幾乎絕無僅有。（經濟日報資料圖片）

程鼎一形容，香港是「派對之都」，即使疫情下社會氣氛或變得黯淡，仍要抱積極心情應對，目前希望多項大型盛事旅遊活動，包括香港國際七人欖球賽、香港美酒佳餚巡禮、Clockenflap音樂及藝術節、香港單車節等，料可如期於今年10月舉辦，屆時會是亞洲區旅遊及商企活動旺季，可成宣傳推廣香港的良機。

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記者：陳曉瑩