【新冠肺炎】因應航班取消　多地空郵及特快專遞服務暫停

▲ 香港郵政今日（25日）公布，因航空公司取消航班，須暫停部分國家的空郵及／或特快專遞服務。（資料圖片）

香港郵政今日（25日）公布，因航空公司取消航班，須暫停部分國家的空郵及／或特快專遞服務。有關目的地及服務類別如下：

目的地 國家及地區 服務 亞洲 亞塞拜疆、以色列、約旦、加沙及汗尤尼斯 空郵服務

（包括特快專遞） 伊拉克 空郵信件服務 非洲 剛果、摩洛哥、蘇丹 空郵服務（包括特快專遞） 中、南美洲 玻利維亞、蘇里南 空郵服務（特快專遞除外） 智利 空郵服務（包括特快專遞） 歐洲 亞美尼亞 空郵服務（包括特快專遞） 大洋洲 安哥拉、瓦努阿圖 特快專遞 斐濟、關島、夏威夷、瑙魯、加羅林群島、馬里亞納群島、馬紹爾群島、密克羅尼西亞、巴拿馬、巴布亞新幾內亞、威克島 空郵服務（包括特快專遞） 瓦利斯群島和富圖納群島 空郵服務（特快專遞除外） 所羅門群島 特快專遞及空郵包裹 基里巴斯、湯加、圖瓦盧、薩摩亞（美國屬土） 、西薩摩亞 空郵包裹

另外，受當地郵政運作影響，寄往部分國家的郵政服務暫停或有所延誤。

目的地 服務暫停或延誤延誤 亞洲 阿富汗 延誤 （平郵包裹） 格魯吉亞、

馬來西亞、

新加坡 延誤 馬爾代夫、菲律賓 暫停 非洲 喀麥隆 延誤（空郵信件） 突尼西亞 暫停 中、南美洲 開曼群島 暫停 智利、洪都拉斯、牙買加 延誤 歐洲 挪威、羅馬尼亞、斯匹次卑爾根群島 延誤 塞浦路斯、北馬其頓 暫停（空郵服務，包括特快專遞） 北美洲 加拿大 延誤 大洋洲 復活島、法屬波利尼西亞、新喀里多尼亞 暫停

因應航班大幅縮減航機班次，寄往多地的空郵郵件，即使香港郵政已完成投寄後的處理程序，郵件交付航空公司的時間或會有多於兩周的延誤。

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責任編輯：洪芷晴