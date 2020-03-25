【新冠肺炎】因應航班取消 多地空郵及特快專遞服務暫停
社會 23:34 2020/03/25
香港郵政今日（25日）公布，因航空公司取消航班，須暫停部分國家的空郵及／或特快專遞服務。有關目的地及服務類別如下：
|目的地
|國家及地區
|服務
|亞洲
|亞塞拜疆、以色列、約旦、加沙及汗尤尼斯
|空郵服務
（包括特快專遞）
|伊拉克
|空郵信件服務
|非洲
|剛果、摩洛哥、蘇丹
|空郵服務（包括特快專遞）
|中、南美洲
|玻利維亞、蘇里南
|空郵服務（特快專遞除外）
|智利
|空郵服務（包括特快專遞）
|歐洲
|亞美尼亞
|空郵服務（包括特快專遞）
|大洋洲
|安哥拉、瓦努阿圖
|特快專遞
|斐濟、關島、夏威夷、瑙魯、加羅林群島、馬里亞納群島、馬紹爾群島、密克羅尼西亞、巴拿馬、巴布亞新幾內亞、威克島
|空郵服務（包括特快專遞）
|瓦利斯群島和富圖納群島
|空郵服務（特快專遞除外）
|所羅門群島
|特快專遞及空郵包裹
|基里巴斯、湯加、圖瓦盧、薩摩亞（美國屬土） 、西薩摩亞
|空郵包裹
另外，受當地郵政運作影響，寄往部分國家的郵政服務暫停或有所延誤。
|目的地
|服務暫停或延誤延誤
|亞洲
|阿富汗
|延誤 （平郵包裹）
|格魯吉亞、
馬來西亞、
新加坡
|延誤
|馬爾代夫、菲律賓
|暫停
|非洲
|喀麥隆
|延誤（空郵信件）
|突尼西亞
|暫停
|中、南美洲
|開曼群島
|暫停
|智利、洪都拉斯、牙買加
|延誤
|歐洲
|挪威、羅馬尼亞、斯匹次卑爾根群島
|延誤
|塞浦路斯、北馬其頓
|暫停（空郵服務，包括特快專遞）
|北美洲
|加拿大
|延誤
|大洋洲
|復活島、法屬波利尼西亞、新喀里多尼亞
|暫停
因應航班大幅縮減航機班次，寄往多地的空郵郵件，即使香港郵政已完成投寄後的處理程序，郵件交付航空公司的時間或會有多於兩周的延誤。
責任編輯：洪芷晴