【程鼎一專訪】暑假擬推本港特色推廣活動　吸港人體驗社區文化

▲ 旅發局總幹事程鼎一認為，香港有不少地區的特色值得港人深度了解。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情令本港旅遊業受挫，旅發局總幹事程鼎一接受TOPick專訪時認為，疫後應先在本地市場着手，除了鼓勵市民消費，創造消費氣氛外，亦期望加強港人對本地社區體驗，他透露局方擬在今年暑假推出針對本港特色旅遊體驗推廣活動，讓港人重新發掘本地各區特色。

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程鼎一指出，旅發局過往曾於深水埗推動大城小區的項目，亦曾推出「舊城中環」，成效及反應良好，認為其他地區也有一定特色值得港人了解，可於疫情過後，趁機令他們重新體驗本港社區深度文化，從而引起海外人士對香港的興趣，吸引他們來港旅遊，

若香港人都不愛惜或欣賞香港，如何去吸引遊客來港？

▲ 旅發局曾於深水埗推動大城小區的項目。（經濟日報資料圖片）

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盼設平台 介紹各區特色資訊

他說，旅發局初步構思，透過一個共同主題平台，搜羅及介紹不同地區的特色旅遊資訊及優惠，推廣並提供予港人了解和享用，參與的機構或小商戶都不需要在有關平台上賣廣告，他舉例售賣蛋撻的商戶，可以在平台上提供每名惠顧客人送贈蛋撻或奶茶的優惠。

程鼎一稱，有關項目的具體細節仍在商討，旅發局會諮詢業界意見；又期望新冠肺炎疫情可在未來3個月內有所緩和或消退，屆時局方可在暑假開展有關活動的宣傳推廣。

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記者：陳曉瑩