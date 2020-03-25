【新冠肺炎】警深夜改口 全警員需戴口罩改深水埗限定 社會 23:48 2020/03/25 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向 ▲ 警深夜改口，全警員需戴口罩，改深水埗警員限定。 一名駐守深水埗警署的22歲女警員初步確診新冠肺炎，警方今晚（25日）7時30分曾發稿指： 由二月二十九日開始，所有在警署工作的警務人員均需配戴口罩，而進出警署人士均要量度體溫，確保衞生安全 警方今晚11時27分改為： 所有在深水埗警署工作的警務人員均需配戴口罩，而進出警署人士均要量度體溫，確保衞生安全 【新冠肺炎】深水埗警署女警初步確診 隸屬巡邏小隊 3月24日當值期間感不適 記者：陳梓蔚 相關文章 【新冠肺炎】首日兩班機接回281滯鄂港人 聶德權：下批包機未有定案 22:32 2020/03/25 【新冠肺炎】首日兩班機接回281滯鄂港人 聶德權：下批包機未有定案 【新冠肺炎】亞洲國際博覽館明設臨時樣本採集中心 23:37 2020/03/25 【新冠肺炎】亞洲國際博覽館明設臨時樣本採集中心 疫情 深水埗 新冠肺炎 肺炎 武漢肺炎